Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне корректирующейся вниз нефти

Москва. 10 марта. Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль падает на фоне корректирующейся вниз нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3745 руб. (+10,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,23 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со стороны ЦБ РФ, отмечает эксперт в комментарии.

"Несмотря на это, поводов для выхода вверх из данного коридора, по нашим оценкам, нет. Сдержит дальнейший рост юаня ожидание повышения предложения валюты со стороны экспортеров как за счет увеличения поступления валютной выручки из-за ситуации на рынке энергоносителей, так и за счет повышенных налоговых отчислений (в марте за счет выплаты НДД за 4К25 (четвертый квартал 2025 года - ИФ) они вырастут примерно в 1,6 раза относительно уровней января-февраля), что будет способствовать более раннему началу подготовки экспортеров к налогам и, соответственно, росту предложения валюты", - пишет Зварич.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $92,81 за баррель, что на 6,2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 6,54%, до $88,56 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.