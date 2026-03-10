"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 5400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале Софьи Астрелиной.

Выручка эмитента за 4К25 оказалась на 1% ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорректированные EBITDA и чистая прибыль - на 8-9% выше, констатирует эксперт.

Менеджмент компании дал рекомендацию по дивидендам за 2П25 (233 руб./акцию, доходность - 8%) и поделился ожиданиями на 2026 год (рост выручки в пределах 8% с рентабельностью по скорректированной EBITDA выше 50%).

"На наш взгляд, в силу сохранения в 1П26 слабой активности работодателей бумага может стать более интересной для инвесторов ближе к майской выплате дивидендов, - пишет Астрелина. - Во 2П26 катализатором должно стать ускорение роста финансовых показателей и постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Подтверждаем рекомендацию "покупать" (двенадцатимесячная прогнозная цена акции - 5400 руб., потенциал роста - 81%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.