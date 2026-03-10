"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал нейтральные результаты за 2025 год по МСФО, отмечают эксперты.

"В целом, на наш взгляд, рынок ожидал таких результатов, акции не отреагировали на снижение чистой прибыли. Отметим также, что, несмотря на падение этого показателя, при выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов общая дивидендная доходность за 2025 год держится на неплохом для рынка уровне в 12,5%. При этом прогнозы на текущий год оказались хуже наших ожиданий, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка мультипликатора Цена/ Прибыль (P/E) 3,6х на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год против среднеисторического значения 3,9х. На фоне сохранения давления стоимости риска, а также ожидаемого снижения чистой процентной маржи считаем такую оценку оправданной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.