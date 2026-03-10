Вероятен постепенный рост индекса Мосбиржи до 3000п - инвестбанк "Синара"

Вероятен постепенный рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Американские горки" в ценах на нефть и алюминий с заходом к историческим максимумам нашли пока лишь весьма скромное отражение в динамике как индекса Мосбиржи, прибавившего всего около 2% с начала конфликта на Ближнем Востоке, так и в котировках акций нефтегазового сектора, - указывают эксперты. - Последние, хотя и подорожали на 3-10% за последние 10 дней, все еще очень далеки от того, чтобы корректно отразить стоимость нефти сорта Brent вблизи $100/барр., газа - более $700/тыс. м3, а также сужение дисконта Urals".

Подорожание алюминия до $3300-$3500/т, невиданных с 2022 года, тоже пока не отразилось на только вернувшейся к отметкам конца января цене бумаг "РусАла" (+4%). По мнению аналитиков, несмотря на уже случившиеся повреждения производственной инфраструктуры, рынок пока не верит в удержание достигнутых уровней, а также переоценивает спасительный эффект от возможной расконсервации стратегических резервов.

"Однако, если боевые действия вокруг Ирана продолжат приобретать все более затяжной и разрушительный характер, инвесторов, ждущих коррекции, станет меньше, и мы, вероятно, увидим постепенное восхождение индекса к 3000 пунктам", - прогнозируют стратеги инвестбанка.

