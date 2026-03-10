Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе рубль резко слабел, драйвером к этому послужило решение Минфина отменить операции с валютой по бюджетному правилу в марте, - отмечают эксперты в обзоре. - В результате с пятницы чистые продажи ЦБ сократились с 16,5 до лишь 4,6 млрд руб./сутки. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,41 руб./юань. Пока сдерживающим фактором выступают заметно выросшие цены на сырье, но в целом у курса есть потенциал закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань".

На нефтяном рынке наблюдалась крайне высокая волатильность - в моменте Brent приближался к $120/барр. на фоне опасений более длительного конфликта на Ближнем Востоке и новостей об ударах по нефтяным объектам, напоминают аналитики банка. Впрочем, затем котировки прибили множественные заявления: о потенциальной продаже нефти из резервов G7, интервенциях на фьючерсных рынках, сокращениях американского экспорта нефти и пр.

"Особенно сильно цены снизились на вчерашних заявлениях президента США о перспективах скорого завершения конфликта, - указывают эксперты. - В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $92,5/барр. Пока говорить о стабилизации рынка не приходится, риски повторного ухода в сторону $85/барр. на вербальных интервенциях сохраняются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.