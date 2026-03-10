Индекс Мосбиржи на текущей неделе попытается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи на этой неделе постарается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В понедельник, на фоне высокой волатильности на рынке нефти, российский рынок акций проверил на прочность уровень 2900 пунктов, но закрепиться в более высоком ценовом диапазоне "с ходу" не смог на фоне сильного отката нефти от многолетних максимумов и, как следствие, волны фиксации прибыли в акциях нефтегазового сектора, отмечает эксперт.

Пока Зварич не видит поводов для полноценного закрепления нефти марки выше $100/барр., что сдержит спрос на акции нефтегазового сектора. Однако и для заметной коррекции "нефтянки" пока оснований аналитик не видит.

"Тем не менее, в течение недели ожидаем продолжения роста индекса Мосбиржи - ждем не просто новых попыток выйти из диапазона 2800-2900 пунктов, а развития движения в направлении 3000 пунктов, - прогнозирует стратег банка. - Полагаем, что инвесторы могут обратить внимание на сектора, которые были отстающими на прошлой неделе. Покупки могут вернуться в бумаги финансового сектора, сталелитейщиков и IT-компаний. Плюс к этому, часть инвесторов может проявить интерес к акциям компаний, чей бизнес зависит от ставок в экономике - это девелоперы, компании с существенным уровнем долга".

До заседания Центробанка осталось две недели, и оптимистично настроенные участники торгов, по мнению Зварича, могут начать закладывать в котировки данных бумаг снижение ставки на 100 б.п. (по оценкам аналитика, регулятор на заседании в марте снизит ставку на 50 б.п. до 15%).

