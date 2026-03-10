Потенциал роста котировок нефти сохраняется - "Алор Брокер"

Потенциал роста котировок нефти пока сохраняется, прогнозы о среднем уровне цены около $50 за баррель марки Brent в текущем году уже неверны, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Информация о том, что страны "Большой семерки" готовы высвободить нефтяные резервы, отправило котировки вниз.

"Высвобождение стратегических запасов, действительно, частично ослабит дефицит. Но запасы нужно будет восстанавливать. Кроме того, многие потребители будут создавать собственные резервы на случай повторения кризиса, - отмечает Соколов. - Между тем ближневосточные добытчики начали сокращение производства из-за заполненности хранилищ, а на увеличение добычи понадобится несколько месяцев".

Краткосрочно же пока не идет речи о завершении иранского конфликта и разблокировки Ормузского пролива, система мирового трафика также нарушена и не может быть быстро приведена в норму. Из этого следует, говорится в материале аналитика инвесткомпании, что мир неизбежно столкнется с ускорением инфляции.

Насколько силен будет этот процесс, указывает эксперт "Алор Брокера", зависит лишь от длительности противостояния США и Израиля с одной стороны и Ирана с другой.

