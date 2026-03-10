Настроение на рынке ОФЗ в ближайшие недели будет задавать статистика - ПСБ

Настроение на рынке рублевых госбумаг в ближайшие две недели будет задавать статистика, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Итоговые данные по инфляции за февраль Росстат опубликует 13 марта, а данные по инфляционным ожиданиям за март выйдут 18 марта, что даст ЦБ РФ более полную картину по ключевым факторам накануне заседания 20 марта 2026 года, отмечает эксперт.

Сохранение повышенных цен на нефть сейчас выступают поддержкой для рынка госбумаг, сокращая дефицит бюджета и потенциальный объем заимствований Минфина, указывает аналитик.

