Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Почти треть малого бизнеса думает о закрытии
О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ "Лонгитюд малого бизнеса", пишут "Ведомости". Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.)...
 
Экономика РФ - в одном шаге от стагфляции
Экономическая ситуация в России остается напряженной: после краткого скачка в начале января инфляция вновь начала замедляться. Тогда рост цен ускорился из-за переноса НДС и повышения части тарифов. По оценке Минэкономразвития, в начале марта годовой...
 
Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет
С начала 2026 года в России шестеро граждан в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое из них еще не достигли 30-летнего рубежа. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли "Российской газете", представители каких профессий...
 
10 марта 2026 года 09:56

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд целей военной операции в Иране еще не достигнуты, потому боевые действия нужно продолжать. "Мы во многих аспектах одержали победу, но этого недостаточно", - приводят его слова американские СМИ. "Мы продолжим действовать, твердо намерены добиться полной победы, благодаря которой данную угрозу удастся устранить раз и навсегда", - добавил он.

The New York Times отмечает, что чуть ранее Трамп сделал ряд более примирительных высказываний, из которых можно было сделать вывод, что он, возможно, стремится завершить конфликт. В частности, как сообщалось, президент США заверил, что военная операция будет кратковременной. Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, заявил Трамп. "Скоро, очень скоро", - сказал он на пресс-конференции во Флориде. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, Трамп сказал: "Нет".

Власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, заявил американский президент. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены", - сказал Трамп на пресс-конференции. "Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. А может потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", - добавил он.

Трамп также заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник вечером, получился хорошим. "Это был хороший разговор", - сказал он на пресс-конференции. Трамп остался доволен и обсуждением с Путиным украинской тематики. "В том, что касается Украины, это был позитивный разговор", - отметил президент США.

В разговоре с Путиным президент США выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

По словам помощника президента, с российской стороны "высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично". "Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути переговорного урегулирования конфликта", - заключил Ушаков.

Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе. В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона начали сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки. Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются, частично компенсируя потери предыдущей сессии. "Очевидно, что наблюдается эффект восстановления после вчерашнего резкого падения, - отмечает аналитик по акциям Nomura Securities Маки Савада. - Ситуация по-прежнему зависит от событий на Ближнем Востоке. Поэтому мы, безусловно, видим возможность еще одного спада". Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличился на 2,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Южнокорейский Kospi к 8:34 МСК подскочил на 4,8%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник в рамках коррекции после волатильной сессии накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $93,05 за баррель, что на 5,97% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 6,76%, до $98,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 6,1%, до $88,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,26%, до $94,77 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 12,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 213,494 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,836 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 марта увеличился на 0,05% и составил 119,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1243,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,7%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,39%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,33%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,37%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,26%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,22%).

Активность инвесторов на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, 9 марта, была низкой из-за официального выходного дня в России - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил всего 4,774 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 марта увеличился на 0,12% и составил 119,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,14%, поднявшись до 1246,08 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) продлила срок размещения выпуска 3-летних облигаций серии 003Р-10R до 31 марта. Ранее компания уже продлевала его до 27 февраля (прежде датой окончания размещения было 13 февраля), а также увеличила объем выпуска с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,07% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 005Р-05R с плавающим купоном на уровне 50 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 6 марта. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ составлял не выше 170 базисных пунктов, в ходе маркетинга он был снижен до итоговых 150 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России плюс надбавка. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" 24 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 24,36% годовых. Оферта установлена через два года. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Автоассистанс" 24 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 350 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 25% годовых (ему соответствует доходность к погашению не выше 28,07% годовых). Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Заем станет первой эмиссией в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 6 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 23-24-го купонов инфраструктурных облигаций 33-34-й серий в размере 6,59% годовых. Компания разместила 25-летние облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Лизинговая компания "Роделен" установила ставку 39-50-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 20% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 250 млн рублей в феврале 2023 года по ставке ежемесячного купона 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
