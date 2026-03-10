Диапазон 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со стороны ЦБ РФ, отмечает эксперт в комментарии.

"Несмотря на это, поводов для выхода вверх из данного коридора, по нашим оценкам, нет. Сдержит дальнейший рост юаня ожидание повышения предложения валюты со стороны экспортеров как за счет увеличения поступления валютной выручки из-за ситуации на рынке энергоносителей, так и за счет повышенных налоговых отчислений (в марте за счет выплаты НДД за 4К25 они вырастут примерно в 1,6 раза относительно уровней января-февраля), что будет способствовать более раннему началу подготовки экспортеров к налогам и, соответственно, росту предложения валюты", - пишет Зварич.

