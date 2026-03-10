Рынок акций США начал неделю ростом. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть падают более чем на 6% утром вторника, Brent торгуется у $92,9 за баррель.

Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе.

В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов поднимались выше $119 за баррель. Они завершили сессию ниже $100 за баррель, что все равно стало максимумом с 2022 года.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки.

Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - подешевели на 0,3% и 0,5% соответственно.

Цена бумаг Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, подскочила более чем на 40% на новости, что датская фармкомпания Novo Nordisk решила продавать свои самые популярные лекарственные препараты Ozempic и Wegovy на ее онлайн-площадке.

Капитализация Jefferies Financial Group снизилась на 0,3% после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) понизили рекомендацию для акций этой финкомпании до "на уровне рынка".

Котировки бумаг Live Nation Entertainment, оператора крупнейшей в США билетной платформы Ticketmaster, выросли на 6,2% на новости об урегулировании антимонопольного иска. Детали соглашения с Минюстом США не сообщаются. Ранее регуляторы обвинили компанию в том, что она позволяет перекупщикам приобретать большое количество билетов на популярные мероприятия.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,5% и составил 47740,8 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,5%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+2,7%) и Amgen (SPB: AMGN) (+2%), тогда как акции Cisco Systems подешевели на 3,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,83% - до 6795,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и завершил торги на уровне 22695,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются, частично компенсировав потери предыдущей сессии.

"Очевидно, что наблюдается эффект восстановления после вчерашнего резкого падения, - отмечает аналитик по акциям Nomura Securities Маки Савада. - Ситуация по-прежнему зависит от событий на Ближнем Востоке. Поэтому мы, безусловно, видим возможность еще одного спада".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличился на 2,7%.

Лидером роста выступают акции Lasertec, подорожавшие на 14,2%. Бумаги других технологических компаний также дорожают, в том числе Advantest (+5,2%), Softbank Group (+1,8%), Tokyo Electron (+2,2%), Disco Corp. (+4,7%), Socionext (+4,3%), Screen Holdings (+1,6%), Sumco (+6,2%).

Котировки бумаг ведущего японского производителя нефти Inpex поднялись на 0,5%, крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Eneos - на 2,3%.

Также выросла стоимость автопроизводителей Toyota (+2,2%), Honda (+0,8%), Nissan (+2,9%).

Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Наиболее значительный подъем в Гонконге показывают акции интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 6,6%.

Также повышается цена бумаг чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4%, банка HSBC - на 3,5%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,3%, компьютерной Lenovo - на 3%, страховщика AIA - на 2,8%.

Между тем снижается цена акций нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 4% и 2,1% соответственно, автопроизводителя BYD - на 1,5%.

Экспорт Китая в январе-феврале взлетел на 21,8% в годовом выражении, импорт - на 19,8%, сообщила таможня. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 7,1%, второго - на 6,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:34 МСК подскочил на 4,8%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 7,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 11%, сталелитейной Posco - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1%, KB Financial Group - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,2%.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2025 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Предварительно сообщалось о снижении на 0,3%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения оценки.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,3% и 0,6% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны также повысилась: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, Westpac - на 1,9%, National Australia Bank - на 1,7%, ANZ - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $92,89 за баррель, что на $6,07 (6,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $6,27 (6,76%), до $98,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $6,19 (6,53%), до $88,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,87 (4,26%), до $94,77 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.