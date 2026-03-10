.
10 марта 2026 года 09:12

Цены на нефть падают

Рынок акций США начал неделю ростом. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть падают более чем на 6% утром вторника, Brent торгуется у $92,9 за баррель.

Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе.

В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов поднимались выше $119 за баррель. Они завершили сессию ниже $100 за баррель, что все равно стало максимумом с 2022 года.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки.

Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - подешевели на 0,3% и 0,5% соответственно.

Цена бумаг Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, подскочила более чем на 40% на новости, что датская фармкомпания Novo Nordisk решила продавать свои самые популярные лекарственные препараты Ozempic и Wegovy на ее онлайн-площадке.

Капитализация Jefferies Financial Group снизилась на 0,3% после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) понизили рекомендацию для акций этой финкомпании до "на уровне рынка".

Котировки бумаг Live Nation Entertainment, оператора крупнейшей в США билетной платформы Ticketmaster, выросли на 6,2% на новости об урегулировании антимонопольного иска. Детали соглашения с Минюстом США не сообщаются. Ранее регуляторы обвинили компанию в том, что она позволяет перекупщикам приобретать большое количество билетов на популярные мероприятия.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,5% и составил 47740,8 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,5%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+2,7%) и Amgen (SPB: AMGN) (+2%), тогда как акции Cisco Systems подешевели на 3,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,83% - до 6795,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и завершил торги на уровне 22695,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются, частично компенсировав потери предыдущей сессии.

"Очевидно, что наблюдается эффект восстановления после вчерашнего резкого падения, - отмечает аналитик по акциям Nomura Securities Маки Савада. - Ситуация по-прежнему зависит от событий на Ближнем Востоке. Поэтому мы, безусловно, видим возможность еще одного спада".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличился на 2,7%.

Лидером роста выступают акции Lasertec, подорожавшие на 14,2%. Бумаги других технологических компаний также дорожают, в том числе Advantest (+5,2%), Softbank Group (+1,8%), Tokyo Electron (+2,2%), Disco Corp. (+4,7%), Socionext (+4,3%), Screen Holdings (+1,6%), Sumco (+6,2%).

Котировки бумаг ведущего японского производителя нефти Inpex поднялись на 0,5%, крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Eneos - на 2,3%.

Также выросла стоимость автопроизводителей Toyota (+2,2%), Honda (+0,8%), Nissan (+2,9%).

Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Наиболее значительный подъем в Гонконге показывают акции интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 6,6%.

Также повышается цена бумаг чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4%, банка HSBC - на 3,5%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,3%, компьютерной Lenovo - на 3%, страховщика AIA - на 2,8%.

Между тем снижается цена акций нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 4% и 2,1% соответственно, автопроизводителя BYD - на 1,5%.

Экспорт Китая в январе-феврале взлетел на 21,8% в годовом выражении, импорт - на 19,8%, сообщила таможня. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 7,1%, второго - на 6,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:34 МСК подскочил на 4,8%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 7,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 11%, сталелитейной Posco - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1%, KB Financial Group - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,2%.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2025 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Предварительно сообщалось о снижении на 0,3%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения оценки.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,3% и 0,6% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны также повысилась: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, Westpac - на 1,9%, National Australia Bank - на 1,7%, ANZ - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $92,89 за баррель, что на $6,07 (6,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $6,27 (6,76%), до $98,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $6,19 (6,53%), до $88,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,87 (4,26%), до $94,77 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


10 марта 2026 года 14:06
Акции ММК, ВТБ и Озона будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ВТБ и МКПАО "Озон" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции ММК двигались в среднесрочном восходящем тренде с ноября 2025 года, однако последняя коррекция завершила восходящий тренд - на...    читать дальше
10 марта 2026 года 13:25
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций HeadHunter
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций МКПАО "Хедхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 4340 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков банка. "Результаты компании за 4К25 оказались на 3% выше нашего прогноза и на 1% ниже консенсуса по выручке, скорр. EBITDA превзошла наши ожидания...    читать дальше
10 марта 2026 года 12:53
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 5224 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Хэдхантер" представил позитивные финансовые результаты за 4К2025, которые опередили наши прогнозы,...    читать дальше
10 марта 2026 года 12:26
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 5400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале Софьи Астрелиной. Выручка эмитента за 4К25 оказалась на 1% ниже консенсус-прогноза...    читать дальше
10 марта 2026 года 11:58
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал нейтральные результаты за 2025 год по МСФО, отмечают...    читать дальше
10 марта 2026 года 11:31
Вероятен постепенный рост индекса Мосбиржи до 3000п - инвестбанк "Синара"
Вероятен постепенный рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Американские горки" в ценах на нефть и алюминий с заходом к историческим максимумам нашли пока лишь весьма скромное отражение в динамике как индекса Мосбиржи, прибавившего всего около 2%...    читать дальше
10 марта 2026 года 11:12
"Т-Инвестиции" ждут снижения ключевой ставки ЦБ в марте на 50 б.п., до 15%
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов 21 марта, до 15%, говорится в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец. "Дальше - следим за конфликтом на Ближнем Востоке, импортными ценами, бензином и ожиданиями населения и бизнеса на фоне...    читать дальше
10 марта 2026 года 10:54
Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошлой неделе рубль резко слабел, драйвером к этому послужило решение Минфина отменить операции с валютой по бюджетному правилу в марте, - отмечают эксперты в...    читать дальше
10 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи на текущей неделе попытается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи на этой неделе постарается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. В понедельник, на фоне высокой волатильности на рынке нефти, российский рынок акций проверил на прочность уровень 2900 пунктов,...    читать дальше
10 марта 2026 года 10:28
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне корректирующейся вниз нефти
Москва. 10 марта. Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль падает на фоне корректирующейся вниз нефти.    читать дальше
10 марта 2026 года 10:13
Потенциал роста котировок нефти сохраняется - "Алор Брокер"
Потенциал роста котировок нефти пока сохраняется, прогнозы о среднем уровне цены около $50 за баррель марки Brent в текущем году уже неверны, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Информация о том, что страны "Большой семерки" готовы высвободить нефтяные резервы,...    читать дальше
10 марта 2026 года 09:57
Настроение на рынке ОФЗ в ближайшие недели будет задавать статистика - ПСБ
строение на рынке рублевых госбумаг в ближайшие две недели будет задавать статистика, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Итоговые данные по инфляции за февраль Росстат опубликует 13 марта, а данные по инфляционным...    читать дальше
10 марта 2026 года 09:56
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 10 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
10 марта 2026 года 09:37
Диапазон 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со...    читать дальше
10 марта 2026 года 09:12
Фокус на акциях из сектора нефтегаза пока сохраняется - "Цифра брокер"
кус на акциях компаний российского нефтегазового сектора пока стоит сохранять, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Повышенная волатильность ждет инвесторов на текущей неделе, считают эксперты. Ключевым событием станет публикация данных по торговому балансу...    читать дальше
