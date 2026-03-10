Фокус на акциях из сектора нефтегаза пока сохраняется - "Цифра брокер"

Фокус на акциях компаний российского нефтегазового сектора пока стоит сохранять, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Повышенная волатильность ждет инвесторов на текущей неделе, считают эксперты.

Ключевым событием станет публикация данных по торговому балансу Китая во вторник, 10 марта, а также отчет по инфляции (CPI) в США в среду, 11 марта.

Эти данные определят, насколько устойчивым будет текущее ралли и как быстро ФРС США может перейти к смягчению политики.

"По индексу Мосбиржи мы видим поддержку на уровне 2800 пунктов, в то время как сопротивление сместилось к 2950 пунктов. Полагаем, что рынок попытается закрепиться выше 2900 пунктов, если новости о высвобождении резервов G7 не спровоцируют резкое падение цен на нефть. Рекомендуем сохранять фокус на акциях нефтегазового сектора и внимательно следить за корпоративными новостями".

