Рынок акций РФ начал неделю с роста в район 2900п по индексу МосБиржи вслед за раллировавшей нефтью

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста на бумагах нефтегазовых компаний на фоне раллировавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2900 пунктов, обновив максимум с сентября прошлого года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2888,68 пункта (+1,2%, максимум сессии - 2912,01 пункта - пик с 11 сентября 2025 года), индекс РТС - 1149,71 пункта (+1,2%). Лидерами роста выступили акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,4%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составляет 79,15 руб. (+0,96 рубля).

Подорожали также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции МКБ (MOEX: CBOM) (-3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

По словам директора по инвестициям УК "Первая" Андрея Русецкого, цены на нефть взлетели выше $100 за баррель на фоне перекрытия поставок через Ормузский пролив. В моменте рынок потерял порядка 20% предложения нефти и СПГ (сам Иран ранее экспортировал нефть в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки). Если восстановление экспорта из стран Персидского залива будет достигнуто в скором времени, то иранские 1,7 млн б/с могут выпасть из мирового баланса надолго.

Ситуация напоминает 2011-й и 2022 год, когда схожие объемы ушли с рынка, и цены на нефть находились выше отметки $100 за баррель порядка 11 и 6 месяцев. В 2011 году причиной стала "Арабская весна", когда выпали поставки из Ливии, в 2022 году - поставки российской нефти в Европу. Сейчас выпали поставки не только Ирана - на сегодняшний день поставки через Ормузский пролив де-факто прекращены - это еще 20 млн б/с (19% мирового потребления), заблокированные на неопределенный срок, считает эксперт.

В эти периоды нефть переставала быть просто историей про сырье: ускорялась инфляция и замедлялся экономический рост, что подстегивало спрос на защитные облигации. Инфляция в развитых странах ускорилась с 1,6% в 2010 году до 2,6% в 2011 году, а в развивающихся - с 6,1% до 7,5%. При этом развивающиеся страны пострадали сильнее из-за влияния роста стоимости сырья на цены. На этот раз наиболее пострадавшей стороной может оказаться Европа, которая лишилась прямых и гарантированных поставок, полагает Русецкий.

Для развитых стран дорогая нефть - это главным образом макростресс, а для России - прежде всего улучшение бюджета и платежного баланса. При закрытом движении капитала (этим нынешняя ситуация отличается от 2011 года) внутренний рынок сильнее реагирует на снижение бюджетного давления. А значит, уменьшается и одна из ключевых проблем локального долгового рынка - навес предложения госбумаг для финансирования дефицита. Рублевая цена нефти даже с учетом скидок может легко приблизиться к заложенным в бюджете 5500 руб. за баррель против 3400 руб. в феврале 2026 года. В такой конфигурации бенефициарами могут быть не только акции, но и ОФЗ, потому что падает фискальная премия за риск и снижается давление от новых размещений. Приток валюты приведет к стабильности, а, возможно, и к небольшому укреплению рубля, что поможет достичь цели по инфляции более уверенно, заключил представитель УК "Первая".

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", эскалация конфликта между Ираном и США спровоцировала увеличение глобальной неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Блокировка Ормузского пролива и сокращение трафика на 50-70%, риски сбоя поставок энергоресурсов и сокращение объема предложения из стран Персидского залива привели к внушительному росту цен на газ и нефть.

Компании из российского нефтегазового сектора в сложившейся ситуации оказываются в выигрышном положении благодаря снижению дисконта на отечественные сорта нефти за счет роста спроса со стороны Китая и Индии. Тем не менее положительный эффект для доходов нефтегазовых компаний будет во многом зависеть от продолжительности и масштабов военного конфликта. В то же время эти факторы напрямую влияют на мировую и российскую экономику в свете усиления инфляционного давления за счет роста цен и логистических издержек. На текущий момент вариативность развития событий представляется широкой: от относительно скорой деэскалации до разворачивания в гораздо более глобальные масштабы, поэтому рынки будут оставаться чувствительными к поступающим новостям, полагают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, цена нефти Brent утром поднималась в район $120 за баррель (максимум с лета 2022 года) на опасениях, что перебои с поставками нефти и СПГ могут растянуться на месяцы - это ощутимо для мировой экономики. Российские нефтегазовые компании стали крупнейшими в мире бенефициарами кризиса на Ближнем Востоке.

В тоже время на мировых фондовых рынках наблюдается негативная динамика из-за опасений энергетического кризиса. Краткосрочные перебои с поставками через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, возможно демпфировать высвобождением запасов и перенаправлением части экспорта (до 25%) через порты Красного моря. Уже сейчас, по данным СМИ, страны G7 обсуждают высвобождение 300-400 млн баррелей нефти (объем 3-4 суток мирового потребления) из стратегических резервов.

Российские нефтегазовые компании выигрывают от роста мировых цен на нефть, а также от вероятного сокращения дисконта на российские сорта нефти. Кроме того, уже сейчас Индия, которая ранее сокращала покупки нефти из РФ, стала их снова наращивать на фоне соответствующего разрешения от США. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то можно ожидать небольшого смягчения санкций против российских компаний, считает аналитик.

Индекс МосБиржи с технической точки зрения немного не дошел до сильного сопротивления 2940 пунктов, после чего наметилась коррекция. Ключевыми поддержками локально выступают уровни 2850 и 2800 пунктов, полагает Кауфман.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 5,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 2,9%, южнокорейский Kospi - на 6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,7-1,4%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,9% во главе с Dow) на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимально с января 2023 года, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Темпы инфляции существенно ускорились по сравнению с 0,2% в январе, что обусловлено главным образом влиянием длительных праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этом месяце пришлись на февраль. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение цен на 0,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены замедлили ралли, подогретое ранее военными действиями на Ближнем Востоке, которые усиливают ожидания роста инфляционного давления в мире, особенно в азиатских странах - импортерах энергоносителей. Цена нефти Brent в течение дня превышала $118,5 за баррель, после чего скорректировалась.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $98,85 за баррель (+6,7% и +8,5% в пятницу), апрельская цена фьючерса на WTI - $96,47 за баррель (+6,1% и +12,2% в пятницу).

Коррекцию нефтяных цен спровоцировали сообщения о том, что министры финансов государств G7 обсуждают возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов при координации Международного энергетического агентства.

На фоне военных действий на Ближнем Востоке значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ. Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

По данным Reuters, производство нефти в Ираке, который еще в начале прошлой недели объявил о сокращении добычи из-за перекрытия ключевого экспортного маршрута и нехватки хранилищ, упало на 70%, до 1,3 млн б/с против 4,3 млн б/с до начала войны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море. Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов 4 марта.

Признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, и Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, вероятно, будет оставаться закрытым.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+16,5% и +2189% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+10,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+9% и +4,9% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,6%).

Подешевели акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 134,39 млрд рублей (из них 35,2 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 20,03 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 18,98 млрд рублей на акции "Газпрома").