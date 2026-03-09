.
.
.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Почти треть малого бизнеса думает о закрытии
О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ "Лонгитюд малого бизнеса", пишут "Ведомости". Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.)...
 
Экономика РФ - в одном шаге от стагфляции
Экономическая ситуация в России остается напряженной: после краткого скачка в начале января инфляция вновь начала замедляться. Тогда рост цен ускорился из-за переноса НДС и повышения части тарифов. По оценке Минэкономразвития, в начале марта годовой...
 
Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет
С начала 2026 года в России шестеро граждан в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое из них еще не достигли 30-летнего рубежа. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли "Российской газете", представители каких профессий...
 
09 марта 2026 года 19:28

Рубль умеренно укрепился в понедельник, отыгрывая резкий рост мировых цен на нефть

Москва. 9 марта. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к основным мировым валютам, отыгрывая резкий рост цен на нефть, вызванный продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,27 руб., что на 13,15 копейки (на 1,15%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 16,68 копейки (на 1,46%) ниже уровня действующего официального курса. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 9 марта была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на бирже в понедельник составил всего 23,311 млрд рублей.

Сдерживающее влияние на курс рубля продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить в марте 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены отсечения.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,64%, до 78,13 руб./$1. Контракт EURRUBF подешевел на 0,69%, до 90,56 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 7 марта составляют 79,15 руб./$1, 91,8391 руб./EUR1 и 11,4368 рубля за юань, соответственно.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали мировой нефтяной рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно подниматься вечером в понедельник, однако существенно отступили от внутридневных максимумов. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 6,38%, до $98,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 5,78%, до $96,15 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки обновляли максимумы с весны 2022 года: цена Brent поднималась до $119,5 за баррель (+28,9% к закрытию пятницы), WTI - до $119,48 за баррель (+31,4%). За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и пока нет сигналов о его скором завершении. При этом Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти, остается фактически закрытым, и ведущим нефтедобывающим странам региона приходится снижать добычу по мере заполнения хранилищ. "Чем дольше пролив остается закрытым, тем сильнее будет сокращаться добыча", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ. Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Спотовые цены на газ в Европе резко выросли в понедельник вслед за ценами на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке длится вторую неделю, и пока нет сигналов относительно его скорого завершения. Иран перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, и ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу, поскольку их хранилища топлива могут вскоре оказаться переполненными.

Также поддержку ценам на газ оказывает тот факт, что европейские газохранилища почти опустели после холодной зимы. Как следствие, Европе придется увеличить закупки СПГ этим летом, чтобы восполнить запасы. Европейские страны будут вынуждены конкурировать за дефицитные поставки СПГ со странами Азии.

Курс доллара США продолжает уверенно укрепляться в парах с основными мировыми валютами благодаря спросу на защитные активы на фоне продолжающейся эскалации ближневосточного конфликта. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,34%.

Также трейдеры следят за скачком цен на нефть до максимумов с 2022 года и опасаются, что подъем стоимости энергоносителей может разогнать инфляцию в крупнейших экономиках мира, включая США. В свою очередь это снизит вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Европейский центральный банк может и вовсе дважды повысить основные процентные ставки до конца года, считают участники рынка. Первое повышение может состояться уже в июне. Вероятность повышения базовой ставки Банком Англии до конца текущего года оценивается трейдерами в 70%. Еще на прошлой неделе рынок ожидал, что британский регулятор продолжит снижать ставку в этом году.

В силу того, что в России 9 марта 2026 года официально объявлен выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитывались.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
