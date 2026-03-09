Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, говорится в материале начальника управления торговых операций брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

Эксперт напоминает, что отчетность эмитента за 2025 год вышла сильной, но как это часто бывает, инвесторы заложили позитив в цену перед выходом результатов, а по факту публикации началась фиксация прибыли. Впрочем, отмечает он, с октября прошлого года стоимость бумаг выросла заметно.

Компания платит дивиденды каждые полгода. Ближайшая выплата, по сообщению менеджмента, ожидается в размере 110 руб./акцию (дивдоходность - 2,5%), рекомендацию совета директоров можно ожидать в апреле. Ожидаемая дивдоходность на год вперед - 4,5%.

По мнению Селютина, достижения "Яндекса" в сфере ИИ и умной роботизации в России готовы превратиться в мощный источник дохода. Масштабная монетизация этих технологий способна создать дополнительную стоимость, сопоставимую с нынешней рыночной капитализацией компании. В 2024-2029 гг. среднегодовые темпы роста выручки и скорр. EBITDA ожидаются на уровне 21% и 30% соответственно, указывает эксперт брокера.

По оценке аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", эмитент торгуется с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2026 год на уровне 5,1х (дисконт порядка 30% к российским технологическим компаниям).

Их целевой уровень по акциям компании на двенадцать месяцев - 6684 рубля за штуку.

