Рубль усилил укрепление в паре с юанем днем в понедельник, отыгрывая резкий рост мировых цен на нефть

Москва. 9 марта. Китайский юань умеренно опускается в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется, отыгрывая резкий рост мировых цен на нефть, вызванный продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,2605 руб., что на 14,1 копейки (на 1,24%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 17,63 копейки (на 1,54%) ниже уровня действующего официального курса. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 9 марта в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Сдерживающее влияние на курс рубля продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить в марте 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены отсечения.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,65%, до 78,12 руб./$1. Контракт EURRUBF подешевел на 0,78%, до 90,48 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 7 марта составляют 79,15 руб./$1, 91,8391 руб./EUR1 и 11,4368 рубля за юань, соответственно.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали мировой нефтяной рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Цены на нефть продолжают днем в понедельник демонстрировать высокие темпы роста к закрытию предыдущего дня, однако подъем несколько замедлился, и котировки отступили от внутридневных максимумов. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила почти на 12%, до $103,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи взлетели в цене к этому времени на 12,3%, до $102,1 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель (+28,9% к закрытию пятницы), WTI - до $119,48 за баррель (+31,4%).

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Участники нефтяного рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из ближневосточного региона могут затянуться. Ормузский пролив остается фактически закрытым, и крупнейшие страны-производители нефти региона сталкиваются с трудностями при экспорте. Как следствие, эти страны, включая Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак, вынуждены снижать добычу по мере заполнения хранилищ. "Чем дольше пролив остается закрытым, тем сильнее будет сокращаться добыча", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ. Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Спотовые цены на газ в Европе резко растут в понедельник вслед за ценами на нефть. Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 13:17 мск подорожал на 17% и торгуется на уровне 62 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5 евро за МВт.ч (порядка $830 за тысячу кубометров), обновив максимум с января 2023 года.

Конфликт на Ближнем Востоке длится вторую неделю, и пока нет сигналов относительно его скорого завершения. Иран перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, и ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу, поскольку их хранилища топлива могут вскоре оказаться переполненными.

Также поддержку ценам на газ оказывает тот факт, что европейские газохранилища почти опустели после холодной зимы. Как следствие, Европе придется увеличить закупки СПГ этим летом, чтобы восполнить запасы. Европейские страны будут вынуждены конкурировать за дефицитные поставки СПГ со странами Азии.

Доллар США уверенно дорожает к основным мировым валютам на рынке Forex на фоне продолжающейся эскалации ближневосточного конфликта. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,43%.

DXY поднялся до максимума более чем за три месяца на фоне взлета цен на нефть. Эксперты корректируют прогнозы изменения процентных ставок ведущими мировыми центробанками, опасаясь усиления инфляции. Трейдеры уверены, что Федеральная резервная система не будет менять базовую ставку на мартовском заседании, и закладывают следующее снижение ставки в сентябре вместо июля, отмечает Trading Economics.

В силу того что в России 9 марта 2026 года официально объявлен выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитывались.