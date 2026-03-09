Прогноз курса пары доллар/рубль на 2П26 сохраняется на уровне 85-90 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие текущего года на уровне 85-90 руб./$1, средний курс по году - 85 руб./$1, сообщается в материале аналитиков.

Важным событием для рубля стало прекращение Минфином РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила начиная с 6 марта, отмечают эксперты. Оставшиеся продажи Банка России (на 4,6 млрд руб. в день) невелики.

Второй фактор - ожидаемый пересмотр бюджетного правила, а именно снижение цены отсечения на нефть, указывают аналитики. Это означает меньшие продажи валюты Минфином или вообще их отсутствие до конца 2026 года.

Третьим фактором, говорится в материале инвестбанка, выступает нестабильность на Ближнем Востоке, которая привела к сильнейшему укреплению доллара к другим валютам за последнее время.

"В итоге мы видим, что для рубля складывается "идеальный шторм". Единственным фактором поддержки в настоящее время остаются растущие цены на нефть при снижении дисконтов в марке Urals. Гарантий, что этот фактор продолжит действовать до конца года, нет, - пишут эксперты. - Мы сохраняем прогноз по курсу доллара США к рублю на 2П26 на уровне 85-90 руб./$1, что дает в среднем 85 руб./$1 в 2026 году".

