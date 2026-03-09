Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" остается на уровне 460 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года остается на уровне 460 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за четвертый квартал 2025 года.

Чистая прибыль за квартал оказалась на 8% ниже прогноза "Интерфакса". Несмотря на слабый показатель по прибыли из-за роста операционных расходов, в целом по 2025 году рентабельность капитала составила 18,1%, что соответствовало цели банка, отмечают эксперты.

"У нас позитивный взгляд на акции банка "Санкт-Петербург", ожидаемая дивидендная доходность на двенадцать месяцев - 14%. Целевой уровень на год - 460 руб." - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.