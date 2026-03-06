Рынок акций РФ в начале марта вырос вслед за commodity из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Рынок акций РФ в первую неделю марта вырос на фоне раллировавших commodity (подорожали металлы, газ, нефть Brent взлетела выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на ожиданиях новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил неделю подъемом выше 2850 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

В период со 2 по 6 марта индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2854,11 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 1135,95 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за этот период взлетел на 25,9%, до $91,32 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,88 рубля, до 79,15 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

Совет директоров "НОВАТЭКа" (+5,3%) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47,23 руб. на акцию, тогда как консенсус составлял 42,9 руб. на бумагу (закрытие реестра акционеров под выплаты - 13 апреля).

Согласно вышедшим вечером 27 февраля данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 24 февраля составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, повреждены ряд отелей и аэропорт в Дубае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.

Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН 28 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль сохраняет открытость к переговорам по Украине при посредничестве США на базе отстаивания интересов РФ.

Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса. Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.

Во вторник рынок акций скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более жестким, самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести.

Нефть выросла из-за опасений перебоев поставок топлива из ближневосточного региона, где конфликт расширился: Израиль атаковал Ливан, Иран нанес удары по соседним странам Персидского залива, а также по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что КСИР обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Приостановил работу саудовский нефтеперерабатывающий комплекс Ras Tanura, один из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Кроме того, катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan. Этот фактор поддержал акции "НОВАТЭКа" (+1,4%).

Компания "Фикс Прайс" (+7,2%) сообщила, что может направить на дивиденды по итогам 2025 года до 0,11 руб. на обыкновенную акцию в общей сумме до 11 млрд рублей (из чистой прибыли в 11,2 млрд рублей за 2025г).

В среду рынок акций продолжил плавное снижение во главе с бумагами нефтегазовых компаний на фоне приостановки ралли нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $81 за баррель), подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сдерживали покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2810 пунктов.

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" (-2,8%) в IV квартале 2025 года по МСФО составил 2,8 млрд руб. против 10,3 млрд руб. скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания. Аналитики инвесткомпаний прогнозировали от 4,5 млрд руб. скорр. убытка до 2,8 млрд руб. прибыли.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Минфин РФ в среду заявил о решении не проводить в марте операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, что вызвало волну ослабления рубля. Решение Минфина связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду. При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, подчеркнул Минфин.

Коррекцию нефти вниз спровоцировали обещания Трампа "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру" и данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране (запасы выросли на 3,475 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics).

В четверг рынок акций РФ возобновил рост вместе с нефтью (фьючерс на Brent к вечеру превысил $84 за баррель, а на вечерних торгах локально поднимался выше $86 за баррель - пик с начала июля 2024г), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России. Сдерживающим для покупателей фактором оставалась неопределенность со сроками дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи достиг 2825 пунктов при смешанной динамике blue chips, при этом лидерами роста выступили акции МКБ (+4,1%), ВТБ (+2,8%), "Совкомфлота" (+2,1%), "Русала" (+2%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) выпустило бессрочную лицензию на сделки с германскими дочерними структурами "Роснефти" (+1,1%), сообщило ведомство. Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29 апреля 2026 года.

Группа МТС (+1%) по итогам IV квартала 2025 года увеличила выручку на 16,4% в годовом выражении (до 222,5 млрд рублей), OIBDA выросла на 18,9% (до 71,8 млрд рублей). Результаты "МТС" оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса".

Набсовет "Мосбиржи" (-0,8%) в четверг предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию. Размер выплат может составить 44,5 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта составила 0,08% (из-за праздника - расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля. Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в среду в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", что, по данным спецслужб, Киев готовится к подрывам на "Турецком" и "Голубом" потоках. Глава государства подчеркнул, что российская сторона уже проинформировала турецких коллег по этому вопросу.

Также Путин заявил, что России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета, чего добивается Евросоюз. Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение". Глава государства поручил проработать этот вопрос правительству, сообщил в четверг пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков сообщил, что ведутся консультации для следующего раунда переговоров с США. "Переговоры-то больше им нужны, чем нам", - сказал Костюков в интервью "Вестям" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, как вернуть США за стол переговоров, с учетом того, что они переключились на другую тематику. "Конечно, ведутся", - ответил Костюков на вопрос, ведутся ли консультации для следующего раунда переговоров.

Нефть выросла из-за обеспокоенности перебоями в поставках нефти на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Из-за перекрытия ключевого экспортного маршрута и нехватки хранилищ Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил ее добычу почти на 1,5 млн б/с, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Тем временем саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу в Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, говорится в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло более 300 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. Теперь она составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана была на уровне 0,25%.

В пятницу рынок акций РФ продолжил поступательный рост на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, нефть Brent подскочила выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и на ожиданиях новостей по дальнейшим переговорам по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся выше 2850 пунктов во главе с бумагами "Совкомфлота" (+7,8%) и нефтегазовых компаний.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования. "Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели можно ожидать новых успехов в процессе урегулирования кризиса на Украине. "Дискуссии продолжаются, ожидается еще больше положительной динамики в последующие недели", - написал он в пятницу в соцсети X.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в интервью информационной службе "Вести" в пятницу, что Украина на фоне продвижения российских военных на фронте чувствует себя некомфортно, президент страны Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за то, чтобы переговоры с Россией увенчались успехом.

Минфин США разрешил Индии временно, на 30 дней, закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

Котировки Brent превысили $91 за баррель впервые с апреля 2024 года, темпы роста стали рекордными с 2022 года.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель. Цены на газ могут подскочить до $40 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), что в 4 раза выше уровня до начала военных действий.

По словам министра, даже в случае немедленного окончания войны Катару потребуются "недели или месяцы" для возврата к нормальному циклу поставок после удара иранского дрона по ее крупнейшему СПГ-комплексу Ras Laffan. Государственная компания QatarEnergy 4 марта объявила форс-мажор по поставкам СПГ и связанных с ним продуктов.

В случае продолжения войны всем экспортерам в районе Персидского залива придется объявить форс-мажор, что может привести к обрушению экономик по всему миру, заявил министр.

Совет директоров "Хэдхантера" (+2,2%, до 2982 рублей) рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщил эмитент. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае. В 2025 году компания уже выплачивала полугодовой дивиденд - его размер также составлял 233 рубля на акцию.

Банк "Санкт-Петербург" (-1,4%) в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в IV квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, ждет чистую прибыль свыше 35 млрд рублей, следует из презентации кредитной организации.

Чистая прибыль группы "Русагро" (-4,4%) по МСФО в 2025 году составила 19,9 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году (32 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Выручка выросла до 396,5 млрд рублей с 340 млрд рублей в 2024 году.

В период со 2 по 6 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "Русснефти" (+23%), "Роснефти" (+19%), "Татнефти" (+17% и +15% "префы"); хуже рынка оказались акции ПАО "ЕвроТранс" (-8%), ГК "Базис" (-8%), "Соллерса" (-8%).

Рынок акций РФ во второй декаде марта может сохранить попытки роста в ожидании новостей о дате и месте следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию, также влияние на настроения инвесторов окажет динамика commodity в свете развития ситуации на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2900 пунктов, для индекса РТС - 1100-1170 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".