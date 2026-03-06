.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем перед длительными выходными, в ходе торгов падал почти до 11,5 за юань
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Мишустина просят пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры - Ozon, Wildberries, "Магнит" и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Речь...
 
Цены на такси в непогоду снова хотят ограничить
Власти вернулись к идее ограничить тарифы такси, то есть зафиксировать коэффициент повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, пишут "Известия". Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной...
 
За 2 месяца 53% ввезенных в РФ машин поставлены по параллельному импорту
Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января-февраля, выросла до 53%, подсчитали в "Автостате". В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта, напоминает "Коммерсант". По данным агентства, за 2...
 
06 марта 2026 года 19:35

Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем перед длительными выходными, в ходе торгов падал почти до 11,5 за юань

Москва. 6 марта. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль незначительно подешевел перед длительными праздничными выходными.

Негативное влияние на рубль продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4015 руб., что на 0,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 11,493 руб. впервые с 19 декабря 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 7 марта на 96 копеек, до 79,15 руб./$1, и поднял курс евро на 1,05 рубля, до 91,8391 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль может достигнуть 12 руб./юань в первом квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев.

"Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля - прекращение с 6 марта продаж валюты со стороны ЦБ РФ в части бюджетного правила. Суммарные продажи валюты будут на 72% ниже и составят 4,6 млрд руб. в день в рублевом эквиваленте - остались только продажи в части нерегулярных операций".

Другая причина слабости рубля, по мнению Михеева, состоит в росте ставок на юаневом денежном рынке.

"Что касается позитивного для рубля роста цен на нефть, который наблюдается в последние недели, то он не окажет в краткосрочной перспективе значимого влияния на курс рубля, - полагает аналитик. - С учетом задержек в расчетах новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров только через два месяца. К тому же рост цен на нефть на геополитической напряженности может оказаться краткосрочным, если напряженность на Ближнем Востоке спадет. Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в первом квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12 руб./юань, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8 руб./$1".

Между тем цены на нефть обновляют максимумы с апреля 2024 года из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь долгосрочные последствия для мировых рынков.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 6,56%, до $91,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 9,73%, до $88,88 за баррель.

С начала недели североморская марка подорожала на 24%, североамериканская - почти на 30%, рекордными темпами с весны 2020 года.

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, страна рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - безоговорочная капитуляция Тегерана.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 6 базисных пунктов - до 15,4%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 15,35%, 15,96% и 16,78% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 марта 2026 года 20:00
Рынок акций РФ в начале марта вырос вслед за commodity из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ в первую неделю марта вырос на фоне раллировавших commodity (подорожали металлы, газ, нефть Brent взлетела выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на ожиданиях новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил неделю подъемом выше 2850 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.    читать дальше
.
06 марта 2026 года 19:46
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с Совкомфлотом и нефтяниками
Москва. 6 марта. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, нефть Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля к доллару превысил 2850 пунктов.    читать дальше
.
06 марта 2026 года 19:10
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2542 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,6%, говорится в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса "ДОМ.РФ", одного из ключевых игроков на...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:50
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1К26 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1 квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля -...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Edison International до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Edison International с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $77,2 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 4,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "С начала 2026 года бумаги компании прибавили 21,4% на фоне сильных...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:15
"Финам" сохраняет рейтинг акций Московской биржи на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 237 руб., что предполагает потенциал роста на 34,5% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Отчетность "Мосбиржи" за 4К2025 мы оцениваем как в...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 17:50
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ростелекома
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с целевой ценой 110 руб. и 100 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. "В свете положительных...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 17:29
Финрезультаты ВУШ Холдинга за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций - ПСБ
Ckf,st aинансовые результаты "ВУШ Холдинга" по МСФО за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год ожидаемо слабые, - пишет эксперт....    читать дальше
.
06 марта 2026 года 16:54
ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций HeadHunter
Банк ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Хэдхантер" отчитался за IV кв. 2025 года: - выручка 10,5 млрд руб. (+0,4% г/г); - скорр. EBITDA 5,9 млрд руб. (+7% г/г); - рентабельность скорр....    читать дальше
.
06 марта 2026 года 16:11
Замедление инфляции - сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. По оценке эксперта, инфляция в экономике снижается системно. Процесс мог бы быть и быстрее, если бы рост регулируемых тарифов (в энергетике, на транспорте и других секторах) не...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 15:38
Участие в размещении бондов Атомэнергопрома интересно при ставке купона не ниже 14,7% - "Эйлер"
Участие в размещении нового выпуска облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не ниже 14,7%, отмечается в комментарии экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Яковлевой и Станислава Боженко. 11 марта, в среду, "Атомэнергопром" выйдет на первичный рынок с новым выпуском...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 15:02
Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800/унц. - "Цифра брокер"
Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "В 2026 году золото сохраняет высокую чувствительность к геополитике и торговой политике США, - отмечают эксперты. - Ключевым драйвером для...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ВУШ Холдинга
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ВУШ Холдинга" с целевой ценой 110 рублей за бумагу, говорится в комментарии главного аналитика Марьяны Лазаричевой. Компания опубликовала финансовые результаты по итогам 12 месяцев 2025 год - выручка снизилась на 13%, чистый убыток...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 14:01
Подход к долгосрочным позициям по акциям HeadHunter остается осторожным - Совкомбанк
Подход к формированию долгосрочных позиций по акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter ) все еще остается осторожным, говорится в обзоре аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Результаты эмитента за 4К и весь 2025 год, а также рекомендация совета директоров по дивидендам (233...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 13:31
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил финансовые результаты за IV квартал и 2025 год в целом по МСФО. Принимая во внимание значения ключевых показателей за 4К25 и...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.