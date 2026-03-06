Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1К26 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1 квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля - прекращение с 6 марта продаж валюты со стороны ЦБ РФ в части бюджетного правила. Суммарные продажи валюты будут на 72% ниже, и составят 4,6 млрд руб. в день в рублевом эквиваленте - остались только продажи в части нерегулярных операций".

Другая причина слабости рубля, по мнению Михеева, состоит в росте ставок на юаневом денежном рынке.

"Что касается позитивного для рубля роста цен на нефть, который наблюдается в последние недели, то он не окажет в краткосрочной перспективе значимого влияния на курс рубля, -полагает аналитик. - С учетом задержек в расчетах, новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров только через два месяца. К тому же рост цен на нефть на геополитической напряженности может оказаться краткосрочным, если напряженность на Ближнем Востоке спадет. Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в 1 квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12 руб./юань, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8 руб./$1".

