"Финам" сохраняет рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 237 руб., что предполагает потенциал роста на 34,5% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Отчетность "Мосбиржи" за 4К2025 мы оцениваем как в целом нейтральную, - отмечает эксперт. - Из-за продолжающегося сокращения процентных доходов показатели прибыли компании заметно снизились в отчетном периоде и по итогам всего прошлого года, оказавшись несколько слабее наших и рыночных ожиданий. В то же время компания вновь продемонстрировала заметное повышение комиссионных доходов, доля которых в выручке достигла 61%".

В целом аналитик "Финама" рассматривает последние финансовые результаты как нормализацию после высокой базы прошлых лет и рассчитывает на постепенное повышение выручки и показателей прибыли "Мосбиржи" в среднесрочной перспективе на фоне восстановления российской экономики и дальнейшего развития отечественного фондового рынка.

