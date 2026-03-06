.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Мишустина просят пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры - Ozon, Wildberries, "Магнит" и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Речь...
 
Цены на такси в непогоду снова хотят ограничить
Власти вернулись к идее ограничить тарифы такси, то есть зафиксировать коэффициент повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, пишут "Известия". Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной...
 
За 2 месяца 53% ввезенных в РФ машин поставлены по параллельному импорту
Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января-февраля, выросла до 53%, подсчитали в "Автостате". В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта, напоминает "Коммерсант". По данным агентства, за 2...
 
06 марта 2026 года 16:54

ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций HeadHunter

Банк ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Хэдхантер" отчитался за IV кв. 2025 года:

- выручка 10,5 млрд руб. (+0,4% г/г);

- скорр. EBITDA 5,9 млрд руб. (+7% г/г);

- рентабельность скорр. EBITDA 56,6% (+3,5 п.п.);

- скорр. чистая прибыль 5,4 млрд руб. (-18,7% г/г).

"Результаты оцениваем как неплохие особенно с учетом сезонного фактора и сложной ситуации на рынке труда, - пишет эксперт банка. - Прогноз на текущий год менеджмент дает как более оптимистичный, чем по факту за 2025 год, ожидая, что выручка вырастет на 8% (за 2025 год выручка увеличилась на 4% г/г), а рентабельность скорр. EBITDA останется выше 50%".

Совет директоров рекомендовал выплатить 233 руб./акцию как финальный дивиденд за 2025 год (по факту за 2П2025), доходность 7,8%, подчеркивается в комментарии.

"Мы в целом хорошо смотрим на "Хэдхантер" в долгосрочной перспективе как на компанию, способную удерживать высокую рентабельность в непростых макроэкономических условиях, имеющую отрицательную долговую нагрузку и готовую щедро делиться с акционерами прибылью даже в условиях временного замедления темпов роста. Наш таргет на 12 месяцев - 4455 руб./акцию", - отмечает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
06 марта 2026 года 20:00
Рынок акций РФ в начале марта вырос вслед за commodity из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ в первую неделю марта вырос на фоне раллировавших commodity (подорожали металлы, газ, нефть Brent взлетела выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на ожиданиях новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил неделю подъемом выше 2850 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.    читать дальше
06 марта 2026 года 19:46
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с Совкомфлотом и нефтяниками
Москва. 6 марта. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, нефть Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля к доллару превысил 2850 пунктов.    читать дальше
06 марта 2026 года 19:35
Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем перед длительными выходными, в ходе торгов падал почти до 11,5 за юань
Москва. 6 марта. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль незначительно подешевел перед длительными праздничными выходными.    читать дальше
06 марта 2026 года 19:10
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2542 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,6%, говорится в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса "ДОМ.РФ", одного из ключевых игроков на...    читать дальше
06 марта 2026 года 18:50
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1К26 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в 1 квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля -...    читать дальше
06 марта 2026 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Edison International до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Edison International с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $77,2 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 4,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "С начала 2026 года бумаги компании прибавили 21,4% на фоне сильных...    читать дальше
06 марта 2026 года 18:15
"Финам" сохраняет рейтинг акций Московской биржи на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 237 руб., что предполагает потенциал роста на 34,5% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Отчетность "Мосбиржи" за 4К2025 мы оцениваем как в...    читать дальше
06 марта 2026 года 17:50
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ростелекома
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с целевой ценой 110 руб. и 100 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитиков Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной. "В свете положительных...    читать дальше
06 марта 2026 года 17:29
Финрезультаты ВУШ Холдинга за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций - ПСБ
Ckf,st aинансовые результаты "ВУШ Холдинга" по МСФО за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год ожидаемо слабые, - пишет эксперт....    читать дальше
06 марта 2026 года 16:11
Замедление инфляции - сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
сильный аргумент для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. По оценке эксперта, инфляция в экономике снижается системно. Процесс мог бы быть и быстрее, если бы рост регулируемых тарифов (в энергетике, на транспорте и других секторах) не...    читать дальше
06 марта 2026 года 15:38
Участие в размещении бондов Атомэнергопрома интересно при ставке купона не ниже 14,7% - "Эйлер"
Участие в размещении нового выпуска облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не ниже 14,7%, отмечается в комментарии экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Яковлевой и Станислава Боженко. 11 марта, в среду, "Атомэнергопром" выйдет на первичный рынок с новым выпуском...    читать дальше
06 марта 2026 года 15:02
Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800/унц. - "Цифра брокер"
Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "В 2026 году золото сохраняет высокую чувствительность к геополитике и торговой политике США, - отмечают эксперты. - Ключевым драйвером для...    читать дальше
06 марта 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ВУШ Холдинга
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ВУШ Холдинга" с целевой ценой 110 рублей за бумагу, говорится в комментарии главного аналитика Марьяны Лазаричевой. Компания опубликовала финансовые результаты по итогам 12 месяцев 2025 год - выручка снизилась на 13%, чистый убыток...    читать дальше
06 марта 2026 года 14:01
Подход к долгосрочным позициям по акциям HeadHunter остается осторожным - Совкомбанк
Подход к формированию долгосрочных позиций по акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter ) все еще остается осторожным, говорится в обзоре аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Результаты эмитента за 4К и весь 2025 год, а также рекомендация совета директоров по дивидендам (233...    читать дальше
06 марта 2026 года 13:31
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил финансовые результаты за IV квартал и 2025 год в целом по МСФО. Принимая во внимание значения ключевых показателей за 4К25 и...    читать дальше
