ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций HeadHunter

Банк ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Хэдхантер" отчитался за IV кв. 2025 года:

- выручка 10,5 млрд руб. (+0,4% г/г);

- скорр. EBITDA 5,9 млрд руб. (+7% г/г);

- рентабельность скорр. EBITDA 56,6% (+3,5 п.п.);

- скорр. чистая прибыль 5,4 млрд руб. (-18,7% г/г).

"Результаты оцениваем как неплохие особенно с учетом сезонного фактора и сложной ситуации на рынке труда, - пишет эксперт банка. - Прогноз на текущий год менеджмент дает как более оптимистичный, чем по факту за 2025 год, ожидая, что выручка вырастет на 8% (за 2025 год выручка увеличилась на 4% г/г), а рентабельность скорр. EBITDA останется выше 50%".

Совет директоров рекомендовал выплатить 233 руб./акцию как финальный дивиденд за 2025 год (по факту за 2П2025), доходность 7,8%, подчеркивается в комментарии.

"Мы в целом хорошо смотрим на "Хэдхантер" в долгосрочной перспективе как на компанию, способную удерживать высокую рентабельность в непростых макроэкономических условиях, имеющую отрицательную долговую нагрузку и готовую щедро делиться с акционерами прибылью даже в условиях временного замедления темпов роста. Наш таргет на 12 месяцев - 4455 руб./акцию", - отмечает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.