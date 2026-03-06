Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800/унц. - "Цифра брокер"

Базовым сценарием для цены золота на 2026 год остается диапазон $5300-5800 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"В 2026 году золото сохраняет высокую чувствительность к геополитике и торговой политике США, - отмечают эксперты. - Ключевым драйвером для золота остается глобальная геополитическая повестка, прежде всего обострение конфликта между США и Ираном: котировки остро реагируют на риторику сторон, особенно в контексте Ормузского пролива, имеющего критическое значение для мировых энергорынков".

По оценке аналитиков, рынок уже закладывает существенную геополитическую премию, и дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности конфликта. При его затягивании и усилении котировки золота способны достигнуть диапазона $5700-5800/унц. на фоне устойчивого спроса на защитные активы.

"Если активная фаза окажется краткосрочной и начнется деэскалация, вероятна коррекция к $5000-5200/унц. по мере снижения риск-премии. В случае ограниченного, но растянутого во времени противостояния рынок, скорее всего, перейдет в режим волатильной консолидации. Учитывая, что пик индекса глобальной геополитической напряженности был пройден в 2025 году, базовым сценарием на 2026 год остается диапазон $5300-5800/унц.", - прогнозируют стратеги "Цифра брокера".

