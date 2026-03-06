Подход к долгосрочным позициям по акциям HeadHunter остается осторожным - Совкомбанк

Подход к формированию долгосрочных позиций по акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter ) все еще остается осторожным, говорится в обзоре аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Результаты эмитента за 4К и весь 2025 год, а также рекомендация совета директоров по дивидендам (233 руб./акцию за 2П25, что конвертируется в 11,8 млрд руб. и 7,9% дивдоходности) оказались в рамках наших ожиданий, смотрим на них нейтрально. Прогнозы менеджмента на 2026 год на данный момент считаем консервативными", - отмечают эксперты.

"Хотя мы видим, что динамика количества вакансий в феврале улучшилась по сравнению с январем, она все еще находится в диапазоне минус 27-31%, который стабильно наблюдается с июня. Также отмечаем, что абсолютное количество вакансий все еще находится вблизи своих минимумов, хотя и улучшилось по сравнению с январем. Однако это может быть связано с эффектом сезонности (в январе низкая активность найма), - пишут Трошин и Легостаев. - Таким образом, пока что мы не можем зафиксировать стабильного улучшения ситуации на рынке труда, соответственно, наш взгляд на формирование долгосрочных позиций в компании все еще осторожный".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.