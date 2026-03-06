"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой.

Эмитент представил финансовые результаты за IV квартал и 2025 год в целом по МСФО.

Принимая во внимание значения ключевых показателей за 4К25 и текущее состояние макроэкономики, на 2026 год менеджмент компании ожидает рост выручки в пределах до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA на уровне выше 50%.

Совет директоров HeadHunter рекомендовал выплатить 233 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2025 год (по факту за 2П25).

"Результаты за IV квартал оказались по выручке даже чуть выше наших прогнозов. Позитивно. Нам по-прежнему нравится "Хэдхантер" с высокой рентабельностью и готовностью делиться прибылью с акционерами", - пишет Попова.

