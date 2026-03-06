"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты нейтрально оценивают результаты эмитента за IV квартал и весь 2025 год по МСФО.

"Чистая прибыль совпала с нашими ожиданиями. Позитивный сюрприз относительно наших прогнозов по комиссионным доходам был компенсирован негативным по операционным расходам. При этом влияние снижения процентных ставок на чистый процентный доход стало проявляться сильнее, чем в предыдущем квартале", - отмечают они.

"Подтверждаем "негативный" взгляд на акции "Московской биржи". Отличные результаты по комиссионному доходу, к сожалению, не компенсируют давления на общую выручку от снижения процентных ставок, - говорится в обзоре Перминова и Шарова. - Исходя из наших прогнозов прибыли на 2026 год, текущее соотношение цены акции и прибыли на акцию (P/E) составляет 7х против среднеисторических 10,1х".

