"ВТБ Мои Инвестиции" добавили РусАл в топ-10 акций РФ, исключили Ростелеком

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него акции "РусАла" и исключив ПАО "Ростелеком", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: ПАО "МТС", ПАО "Транснефть" прив., ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром", "ДОМ.РФ", Сбербанк, МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс", "РусАл".

"Ближний Восток - крупный экспортер алюминия. Блокировка Ормузского пролива сокращает производство, образуя локальный дефицит металла на рынке и провоцируя рост цен. Производители из других регионов, включая "РусАл", выигрывают от такой конъюнктуры, - указывает инвестиционный стратег Станислав Клещев. - По нашим оценкам, при росте стоимости металла на 10% EBITDA компании увеличивается на 50%. Помимо этого, показатель чувствителен к ослаблению курса рубля - EBITDA растет более чем на 30% при ослаблении курса на 10% - что может сыграть в условиях пересмотра бюджетного правила".

При этом эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" исключили из подборки акции "Ростелекома".

"Акции компании не отреагировали на публикацию в целом сильной отчетности за 2025 год, а презентация стратегии компании все задерживается. В текущих условиях мы отдаем предпочтение акциям с более очевидными драйверами роста, высокой дивдоходностью или позволяющими хеджировать валютный риск", - пояснил Клещев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.