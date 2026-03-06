Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе растущих опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования. "Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта. "Немыслимо, что он является препятствием (для урегулирования - ИФ)", - добавил глава Белого дома, подчеркнув, что у Зеленского "не было козырей, а теперь их еще меньше".

Иранские военные на данном этапе не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Пока что мы этого не делали, но можем рассмотреть такую возможность в будущем", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Комментируя сообщения о том, что через Ормузский против в настоящее время движение судов фактически почти остановилось, Аракчи пояснил, что причина в том, что "суда опасаются идти туда". Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что они готовы потопить суда в случае попыток пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы следили за обстановкой на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и корпоративные новости. Вооруженные силы США и Израиля продолжают наносить удары по Ирану, который в ответ атаковал объекты сразу в нескольких странах Персидского залива и по сути заблокировал проход судов по Ормузскому проливу. Также Тегеран опроверг слухи, что представители министерства разведки страны связывались с ЦРУ для обсуждения вариантов окончания конфликта, и пообещал ответить на потопление американской подлодкой иранского фрегата у берегов Шри-Ланки.

В четверг стало известно, что производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 2,8% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы также повысилась на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 2%. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем предшествующей недели и составило 213 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали 215 тыс.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала региональный обзор, согласно которому экономическая активность в семи из двенадцати округов США в начале 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). При этом число регионов, сообщивших о стагнации или ослаблении активности, увеличилось до пяти с четырех в конце прошлого года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением. Эскалация ближневосточного конфликта привела к скачку цен на нефть в связи с опасениями серьезных перебоев в поставках энергоресурсов из региона. Это в свою очередь усиливает ожидания роста инфляционного давления в мире, особенно в странах-импортерах энергоносителей.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов, но его недельное снижение может стать самым существенным почти за год (порядка 6%). Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2%. Фондовый индекс Hang Seng поднялся на 1,5% в ходе торгов. Вместе с тем южнокорейский KOSPI опустился на 0,7%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 потерял 1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $85,02 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты поднялись в цене на 4,93%, до $85,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,69%, до $80,45 за баррель. По итогам торгов четверга их стоимость увеличилась на 8,51%, до $81,01 за баррель, максимума с июля 2024 года.

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI - более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Военные действия в ближневосточном регионе продолжаются уже седьмой день, что привело к нарушению поставок нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался закрытым для коммерческого судоходства.

Снижению котировок в пятницу способствует заявление Минфина США, который разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море. "Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - написал министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

Трейдеры также оценивают сообщения СМИ о том, что в правительстве США рассматривают ряд мер, направленных на сдерживание подъема нефтяных цен. Агентство Reuters написало со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, что эти меры могут включать операции на рынке фьючерсов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,099 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,067 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 марта увеличился на 0,07% и составил 119,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1242,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,35%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,31%), "Почта России БО-002P-03" (+0,24%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,34%), "РЖД-001P-03R" (-0,33%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Илон" (эмитент облигаций сети фитнес-клубов DDX Fitness) увеличило объем размещения дебютных двухлетних облигаций серии 001Р-01 с 1 млрд рублей до 1,25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставка купона была установлена на уровне 17,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,21% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ГК "Пионер" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних "зеленых" облигаций серии 002P-03 объемом 4,6 млрд рублей на уровне 450 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 5 марта. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Выпуск размещается в рамках программы бондов эмитента серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года.

АО "Гидромашсервис" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 325 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, предусмотрена оферта на выкуп (либо call-опцион) через 3 года. Сбор заявок на флоатер прошел 5 марта. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 005Р-02 на уровне 8% годовых. Компания 5 марта провела сбор заявок на выпуск. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, прочие параметры выпуска пока не раскрываются. Он был зарегистрирован Московской биржей 3 марта. Техразмещение начнется 11 марта и продлится 3 рабочих дня. Минимальная заявка на приобретение облигаций - 1,4 млн рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) с 10:00 мск 10 марта до 15:00 12 марта проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном серии 001P-SBER52 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) индикативного объема. Ориентир ставки купона составляет около 14,2% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,16% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Размещение облигаций начнется 13 марта.

ООО "Борец Капитал" установило ориентир ставки купона 3-летнего "фикса" серии 001Р-05 на уровне не выше 18,5% годовых, а также ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летнего флоатера серии 001Р-06 на уровне не выше 425 базисных пунктов. Ориентиру фиксированного купона соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны. Общий планируемый объем эмиссий составит не менее 2 млрд рублей. Сбор заявок на займы пройдет 12 марта с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, флоатер - только для квалинвесторов. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) 17 марта с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 3 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 15% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 16,08% годовых. Установлена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бондов планируется погасить в дату выплаты 30-го купона, еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона 3-летних облигаций серии 001P-46R объемом 20 млрд рублей на уровне 16,81% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2025 года.

ООО "РСГ-финанс" установило ставку третьего купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10% годовых. Компания разместила выпуск в марте 2025 года по ставке полугодового купона 14% годовых.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 1,2% облигаций серии 003P-01 на 35,3 млн рублей и 1,8% бондов серии 01 на 73,4 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.