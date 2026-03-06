"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 289 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Эмитент представил финансовые результаты за 4К25, которые опередили наши оценки и консенсус. Мы по-прежнему ожидаем, что совет директоров МТС рекомендует дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, что обеспечит привлекательную доходность порядка 15%", - пишет эксперт инвесткомпании.

