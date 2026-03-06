.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков
.
06 марта 2026 года 10:31
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 289 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Эмитент представил финансовые результаты за 4К25, которые опередили наши оценки и консенсус. Мы по-прежнему ожидаем, что совет директоров МТС рекомендует дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, что обеспечит привлекательную доходность порядка 15%", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
