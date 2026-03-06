Индекс Мосбиржи попробует выйти в середину диапазона 2800-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается выйти в середину диапазона 2800-2900 пунктов на торгах в пятницу на фоне устойчивой ситуации на рынке энергоносителей, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Среди бумаг продолжают оставаться интересными акции нефтегазового сектора, компаний цветмета и производителей удобрений, указывает эксперт в комментарии.

Из корпоративных событий Зварич отмечает отчетность МКПАО "Хэдхантер", банка "Санкт-Петербург", "ВУШ Холдинга" и "РусАгро".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.