Рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 11-11,5 руб./юань в пятницу - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом, по мнению эксперта, она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением.

От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора, говорится в комментарии Зварича.

