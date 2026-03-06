Бумаги МТС остаются одной из лучших дивисторий на рынке РФ - "Цифра брокер"

Бумаги "МТС" в настоящее время остаются одной из лучших дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент отчитался за IV квартал 2025 года: выручка выросла на 16,4% (до 222,5 млрд руб.), а чистая прибыль увеличилась до 21,5 млрд руб. на фоне роста доходов от направлений финтех и медиа, констатируют эксперты.

Менеджмент компании подтвердил намерение следовать дивидендной политике и выплатить не менее 35 руб. на акцию летом 2026 года.

"Мы полагаем, что экосистемная модель компании успешно адаптировалась к жестким денежно-кредитным условиям, а благодаря сокращению долговой нагрузки МТС становится одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Бумаги остаются одной из лучших дивидендных историй на рынке", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.