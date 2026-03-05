Рубль в четверг продолжил снижение, начатое после отказа Минфина от продажи валюты в марте в рамках бюджетного правила

Москва. 5 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал, продолжая отыгрывать решение Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4 руб., что на 12,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 6 марта на 38,91 копейки, до 78,19 руб./$1, и поднял курс евро на 4,68 копейки, до 90,7926 руб./EUR1.

"Российский рубль оставался под давлением на торгах в четверг, несмотря на относительно высокие цены на энергоносители. Котировки нефти марки Brent, в частности, показывают вечером рост примерно на 3% по сравнению с предыдущим днем, удерживаясь около $84 за баррель. Тем не менее инвесторы не обращают внимания ни на позитивную динамику на сырьевых рынках, ни на по-прежнему высокие процентные ставки в экономике, ни на продолжающиеся пока продажи валюты регулятором. Все эти факторы перевешивает озвученное накануне решение Минфина приостановить операции по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения. Таким образом, ежедневный объем нетто-операций Банка России по продаже сократится в марте до 4,6 млрд руб. в день (это объем самостоятельных операций регулятора) по сравнению с 16,5 млрд руб. в день в настоящее время. Это естественным образом приведет к сокращению предложения валюты и, вероятно, рубль в ближайшие дни останется под давлением, пока не прояснятся детали относительно новой цены отсечения. При прочих равных рубль может проявлять склонность к ослаблению в направлении 11,5 за один юань, 80 - к доллару США и 92 - к евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

"Основным событием этой недели стало вчерашнее объявление Минфина о приостановке в марте операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила "в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть". Как следствие, исчезнет ежедневный объем предложения в эквиваленте 11,9 млрд руб. в день. Данный фактор, скорее всего, уже в значительной степени был отыгран игроками на рынке, что привело к небольшому снижению российской валюты. Возможное ослабление рубля может быть нивелировано возросшими ценами на энергоносители", - рассказал "Интерфаксу" заместитель директора департамента казначейских и торговых операций Инбанка Александр Громов.

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. Это связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду. При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника - расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 2 марта составил 0,03%, с начала года - 2,22%.

Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,8% на 24 февраля (а также с 6% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,73% с 5,81%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Ускорения инфляции в феврале по сравнению с январем не происходит, со второй половины января наблюдается замедление темпов роста цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается февральских данных, у нас еще полных данных нет, есть недельные данные, они неполные. Мы предварительно видим, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже замедление инфляции начало происходить со второй половины января", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Она напомнила, что в январе произошло ожидаемое ускорение темпов роста цен из-за повышения НДС. "Потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции, она начала спадать", - заявила Набиуллина, отметив позитивную динамику инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

ЦБ на заседании совета директоров по ключевой ставке (очередное пройдет 20 марта) учтет все факторы - не только ситуацию с инфляцией и инфляционными ожиданиями. "Будем все эти факторы рассматривать, принимая решение, но не только ситуацию с инфляцией, инфляционными ожиданиями. Мы смотрим на то, как развивается ситуация в экономике, на рынке труда. Это все важные факторы для принятия решений", - подчеркнула Набиуллина.

Подъем цен на нефть ускорился вечером в четверг, участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в районе Персидского залива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $84,15 за баррель, что на 3,39% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 5,32%, до $78,63 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность перебоями в поставках на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке, где активные военные действия продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 5 базисных пунктов - до 15,34%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг опустилась на 1 базисный пункт, до 15,36%, 15,97% и 16,8% годовых.

