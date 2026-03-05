Тенденция к снижению доходностей будет преобладать на рынке ОФЗ в марте - "Цифра брокер"

Тенденция к снижению доходностей будет преобладать на рынке ОФЗ в марте, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"В ближайшее время волатильный характер торгов, скорее всего, сохранится,- прогнозируют эксперты. - Новостной фон конца февраля - начала марта весьма богат и противоречив, что способно породить сильные движения на рынке. Так, негативом стало известие о предстоящих изменениях бюджетного правила, которые могут способствовать некоторому снижению курса рубля и повышению неопределенности относительно будущей денежно-кредитной политики. С другой стороны, развитие конфликта на Ближнем Востоке уже привело к росту цен на нефть, а также должно привести к росту интереса покупателей к российской нефти, так как возможности экспорта из Персидского залива уже на данный момент серьезно ограничены".

Как следствие, новые, более низкие цены отсечения на нефть, предполагаемые в измененных бюджетных правилах, мы в обозримой перспективе можем и не увидеть, считают аналитики. Они полагают, что при всех возможных колебаниях рынка облигаций движение в сторону дальнейшего снижения доходностей будет преобладать.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.