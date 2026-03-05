Рубль днем продолжает дешеветь в паре с юанем после отказа Минфина от продажи валюты в марте в рамках бюджетного правила

Москва. 5 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет после решения Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3875 руб., что на 11,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 83 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,74 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 72 копейки, до 91,61 руб./EUR1.

"Вчера пара юань/рубль предприняла очередную попытку подрасти, завершив торговый день у отметки 11,3 руб. Основным триггером выступило решение Минфина не проводить операции по продаже валюты и золота на внутреннем рынке, что предполагает существенное, на 11,6 млрд руб./сутки (это примерно 10% среднемесячных биржевых оборотов), снижение с 6 марта объемов операций Банка России по продажам юаней. Снижение предложения от регулятора способно сместить в середине месяца баланс на валютном рынке в сторону спроса и сформировать условия для некоторого ослабления, поэтому расширяем целевой диапазон по китайской валюте с 11-11,5 руб. до 11-12 руб. По нашему мнению, для более ощутимого движения рубля триггеров нет, даже несмотря на паузу в переговорах по Украине - в поддержку российской валюте играют заметно повысившиеся на фоне ближневосточного фактора и перспектив его затягивания цены на энергоносители и необходимость в объемных мартовских налоговых выплатах со стороны экспортеров (по нашим оценкам, они в 1,6 раза превысят показатели января-февраля). Краткосрочно ждем развития движения курса юаня в направлении к ближайшей важной с технической точки зрения зоне, району 11,4-11,5 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Минфин РФ решил не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. Это связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду.

При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, сообщил Минфин.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника - расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 2 марта составил 0,03%, с начала года - 2,22%.

Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,8% на 24 февраля (а также с 6% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,73% с 5,81%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Ускорения инфляции в феврале по сравнению с январем не происходит, со второй половины января наблюдается замедление темпов роста цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается февральских данных, у нас еще полных данных нет, есть недельные данные, они неполные. Мы предварительно видим, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже замедление инфляции начало происходить со второй половины января", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Она напомнила, что в январе произошло ожидаемое ускорение темпов роста цен из-за повышения НДС. "Потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции, она начала спадать", - заявила Набиуллина, отметив позитивную динамику инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

ЦБ на заседании совета директоров по ключевой ставке (очередное пройдет 20 марта) учтет все факторы - не только ситуацию с инфляцией и инфляционными ожиданиями. "Будем все эти факторы рассматривать, принимая решение, но не только ситуацию с инфляцией, инфляционными ожиданиями. Мы смотрим на то, как развивается ситуация в экономике, на рынке труда. Это все важные факторы для принятия решений", - подчеркнула Набиуллина.

Подъем цен на нефть замедлился днем в четверг, участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в районе Персидского залива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $83,52 за баррель, что на 2,61% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,12%, до $76,98 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $84,74 за баррель, на WTI - до $78,09 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность перебоями в поставках на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке, где активные военные действия продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено.