Акции Мосбиржи по-прежнему привлекательны для среднесрочного инвестирования - ПСБ

Акции "Московской биржи" по-прежнему привлекательны для среднесрочного инвестирования, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Московская биржа представила финансовую отчетность по МСФО по итогам 2025 года:

- операционные доходы 129,0 млрд руб. (-11,1% г/г);

- чистый процентный доход 50,0 млрд руб. (-38,4% г/г)

- скорректир. EBITDA 84,9 млрд руб. (-18,6% г/г);

- чистая прибыль 59,4 млрд руб. (-25,1% г/г).

"В целом доходная часть бизнеса "Московской биржи" выглядит сильной, хотя в части комиссионных доходов итоги года и оказались похуже наших ожиданий, - отмечает аналитик банка. - Рост комиссий в конце года сдержала откровенно вялая торговая активность на рынке акций, заметно "подпортившая" и сезонную активизацию оборотов на срочном рынке - сказались высокие ставки и геополитический фактор (вспомним, в частности, санкции США на ведущие нефтегазовые компании), затуманившие перспективы ускорения темпов роста российской экономики и корпоративных прибылей".

Чуть сильнее ожиданий эксперта ПСБ выросли и операционные расходы (51,9 млрд руб., +12,4% г/г), несмотря на сокращение расходов на персонал. В результате чистая прибыль компании , хоть и оказалась ниже ожиданий на 4%, тем не менее. по оценке Локтюхова, позволяет рассчитывать на неплохие дивиденды: при сохранении коэффициента выплат на уровне 75%, они могут составить 19,5 руб. на акцию (исходя из текущих котировок, ожидаемая дивдоходность - около 11%).

"Представленная отчетность, по нашему мнению, не содержит триггеров для привлечения спекулятивного спроса, поэтому акции компании, скорее, продолжат двигаться в русле общерыночных тенденций в ожидании улучшения видов на ставки и геополитику, - делает вывод стратег банка. - Но мы по-прежнему квалифицируем "Московскую биржу" как добротную историю плавного органического роста, привлекательную для среднесрочного инвестирования".

Эксперт рассчитывает увидеть в 2026 году, по мере нормализации ставок и улучшения ситуации в экономике, активизацию торговой активности в сегменте акций при сохранении уверенной динамики остальных сегментов и хорошем контроле за расходами.

Аналитик ПСБ подтверждает оценку справедливой стоимости акций "Московской биржи" на горизонте 12 месяцев на уровне 245 руб. с рекомендацией "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.