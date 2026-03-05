"Финам" сохраняет рейтинг акций Salesforce на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью $321,42 за штуку, что предполагает потенциал роста на 63,9% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Коррекция в ИТ- и ИИ-секторе в значительной степени уже реализовалась, - считает эксперт. - В январе - феврале рынок пережил фазу резкого сжатия, после чего началась ротация и попытки восстановления в секторе. На этом фоне акции Salesforce, по нашему мнению, пострадали "незаслуженно" сильно - бизнес компании остается фундаментально крепким. В отличие от многих ИИ-проектов с длинным горизонтом монетизации, у Salesforce сроки окупаемости инвестиций в ИИ выглядят гораздо лучше, потому что ИИ-функциональность продается уже существующей подписочной базе. Поэтому мы ожидаем, что восстановление котировок может быть достаточно стремительным по мере нормализации во всем секторе".

Salesforce - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.