"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 182 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем результаты эмитента за четвертый квартал 2025 года умеренно негативно. Рост операционных издержек превысил наши и консенсус-прогнозы, в то время как операционные доходы были на уровне наших ожиданий, - пишет эксперт. - Рост операционных издержек был высоким по многим статьям. Особое влияние на динамику оказали увеличившиеся год к году на две третьих расходы на рекламу и маркетинг, а также на амортизацию и техобслуживание инфраструктуры биржи. Из-за значительных затрат чистая прибыль в четвертом квартале не достигла нашего и консенсус-прогнозов".

