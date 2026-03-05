.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг МТС
.
05 марта 2026 года 13:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг МТС
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Результаты эмитента за 4К25 по МСФО оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке и соответствовали прогнозам по скорректированному показателю OIBDA. Чистая прибыль значительно превысила наши оценки за счет прочих внеоперационных доходов, что, по-видимому, отражает положительный результат по финансовым инструментам, - пишет эксперт. - В целом считаем результаты умеренно позитивными и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
05 марта 2026 года 19:53
Москва. 5 марта. Российский рынок акций в четверг подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent превысил $84 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России. Сдерживающим для покупателей фактором остается неопределенность со сроками дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи достиг 2825 пунктов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
.05 марта 2026 года 19:33
Рубль в четверг продолжил снижение, начатое после отказа Минфина от продажи валюты в марте в рамках бюджетного правила
Москва. 5 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал, продолжая отыгрывать решение Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. читать дальше
.05 марта 2026 года 19:07
Тенденция к снижению доходностей будет преобладать на рынке ОФЗ в марте, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "В ближайшее время волатильный характер торгов, скорее всего, сохранится,- прогнозируют эксперты. - Новостной фон конца февраля - начала марта весьма богат и противоречив, что... читать дальше
.05 марта 2026 года 18:50
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" с целевой ценой 4,61 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции "Интер РАО", на наш взгляд, остаются привлекательными и... читать дальше
.05 марта 2026 года 18:30
Торговый диапазон для рубля на март составляет 77-80 руб./$1, прогнозируют аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Высокие ставки в экономике продолжают выступать основным фактором в пользу устойчивого курса рубля, - отмечают они в аналитическом материале. - Предполагаемое ужесточение бюджетного... читать дальше
.05 марта 2026 года 18:17
Вероятно возобновление роста цены серебра в диапазон $110-120 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Цены на серебро оказались под давлением геополитического фактора и укрепления доллара, откатившись в район $82/унцю, - пишут эксперты. - Плюс... читать дальше
.05 марта 2026 года 17:55
Акции "МТС" привлекательны для инвесторов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы позитивно оцениваем отчет "МТС", темпы роста выручки и значение чистой прибыли компании превысили ожидания аналитиков, при этом "МТС" сохраняет приемлемый уровень долговой нагрузки относительно... читать дальше
.05 марта 2026 года 17:15
"БКС Мир инвестиций" понизил оценку акций Coca-Cola Co. с "нейтральной" до "негативной", сохранив прогнозную цену на уровне $76 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения на 3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Анны Киреевой. "Глобальный гигант показал умеренные... читать дальше
.05 марта 2026 года 16:30
"ВТБ Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций "РусАла" на уровне 60 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. "На фоне блокировки Ормузского пролива выросли не только цены на нефть.... читать дальше
.05 марта 2026 года 15:53
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рубля за штуку, что соответствует потенциалу роста на 24,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты МТС-банка за 2025 год... читать дальше
.05 марта 2026 года 15:30
Рубль днем продолжает дешеветь в паре с юанем после отказа Минфина от продажи валюты в марте в рамках бюджетного правила
Москва. 5 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет после решения Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. читать дальше
.05 марта 2026 года 15:13
Акции "Московской биржи" по-прежнему привлекательны для среднесрочного инвестирования, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Московская биржа представила финансовую отчетность по МСФО по итогам 2025 года: - операционные доходы 129,0 млрд руб. (-11,1% г/г); - чистый... читать дальше
.05 марта 2026 года 14:41
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью $321,42 за штуку, что предполагает потенциал роста на 63,9% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Коррекция в ИТ- и ИИ-секторе в значительной степени уже реализовалась, - считает... читать дальше
.05 марта 2026 года 14:16
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 182 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за четвертый квартал 2025 года умеренно негативно. Рост операционных... читать дальше
.05 марта 2026 года 13:47
"Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Основным позитивным аспектом отчетности эмитента за 4К и весь 2025 год по МСФО стал рост комиссионных доходов до 22,9 млрд руб. (на 18% кв/кв и 27%... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.