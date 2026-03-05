Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг МТС

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента за 4К25 по МСФО оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке и соответствовали прогнозам по скорректированному показателю OIBDA. Чистая прибыль значительно превысила наши оценки за счет прочих внеоперационных доходов, что, по-видимому, отражает положительный результат по финансовым инструментам, - пишет эксперт. - В целом считаем результаты умеренно позитивными и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.