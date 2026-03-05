Волатильность на рынке золота краткосрочно останется повышенной - ПСБ

Вероятно сохранение повышенной волатильности на рынке золота в краткосрочной перспективе, определяющими факторами станут геополитика и динамика доллара США, считают аналитики банка ПСБ.

Обострение ситуации вокруг Ирана в начале марта привело к фиксации прибыли в золоте "на факте" реализации геополитического риска, констатируют эксперты.

Снижению котировок драгметалла также способствовали укрепление доллара и ожидания более медленного снижения ставок в США, отмечают они.

При этом объем золота в ETF продолжает находиться на многолетних максимумах, а вот спекулятивный спрос остается слабым - чистая спекулятивная позиция в золоте в США находится на минимумах более чем за год, обращают внимание аналитики ПСБ.

"В краткосрочной перспективе ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынке золота. При этом металл продолжит двигаться в районе $5100 за тройскую унцию. Определяющими факторами для золота станут геополитика и динамика доллара, - пишут эксперты в материале банка. - В среднесрочной перспективе полагаем, что золото попытается сформировать новую волну роста, которая может вернуть котировки к историческим максимумам. Наши цели по драгметаллу на 2026 год - $5600-5800".

