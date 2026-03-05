"Цифра брокер" сохраняет "нейтральную" оценку акций Мосбиржи

Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет "нейтральную" оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента за 4К и весь 2025 год по МСФО оказались несколько слабее ожиданий, констатируют эксперты.

Основным драйвером отчетности стал уверенный рост комиссионных доходов и увеличение их доли в структуре операционной выручки, что отражает высокую активность участников торгов и постепенное усиление роли транзакционного бизнеса.

Однако этот позитив был практически полностью нивелирован снижением процентных доходов на фоне изменения рыночной конъюнктуры, а также заметным ростом операционных расходов, включая увеличение затрат на маркетинг и инвестиции в развитие инфраструктуры.

В результате, отмечают аналитики инвесткомпании, давление на прибыль усилилось, что привело к снижению чистой прибыли и показателей рентабельности.

"Несмотря на устойчивость комиссионного бизнеса, рост издержек и снижение процентных доходов пока ограничивают потенциал финансовых результатов, поэтому мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Московской биржи". Наш таргет по бумагам - 260 рублей ("держать")", - пишут эксперты в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.