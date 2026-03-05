"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $211,5

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $211,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги эмитента за последние месяцы показывали значительный рост, заметно опережая по динамике рынок и сектор, констатирует эксперт.

Поддержали котировки спрос на оборудование для производства полупроводников на фоне активного развития ИИ-решений, новости о партнерстве с CEA-Leti и публикация сильных квартальных результатов.

Учитывая, что ключевые позитивные факторы во многом отражены в текущей цене, дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным, считает Абрамов.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, также предоставляет услуги по его обслуживанию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.