Рубль утром немного опускается в паре с юанем после отказа Минфина РФ от продажи валюты в марте в рамках бюджетного правила

Москва. 5 марта. Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дешевеет после решения Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,289 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,02 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Конфликт на Ближнем Востоке может оказать благоприятное влияние на рубль за счет роста цен на нефть и потенциального роста экспорта российской нефти на фоне сжатия глобального предложения энергоресурсов и последующего притока валюты в страну, - полагает эксперт. - Тем не менее в данном ключе наиболее важными факторами станут длительность и масштаб конфликта, где более негативное развитие событий может стать для российских нефтяников и рубля более позитивным исходом".

В то же время аналитик не исключает влияния внутренних факторов. В частности, Минфин России приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения, что, на взгляд Пырьевой, означает резкое сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок. На текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд рублей в сутки, а в последующем в течение марта они сократятся до 4,6 млрд рублей в день, напоминает эксперт.

Минфин РФ решил не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. Это связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду.

При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, сообщил Минфин.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 2 марта составил 0,03%, с начала года - 2,22%.

Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,73% с 5,81%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $83,49 за баррель, что на 2,6% выше, чем в конце предыдущих торгов. В среду эти контракты завершили сессию на уровне закрытия вторника ($81,4 за баррель), соответствующем максимуму с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,93%, до $76,85 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,1%, до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Подъем цен на нефть приостановился в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий - на 3,475 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тыс. баррелей.