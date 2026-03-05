Рубль, вероятно, продолжит движение у 11,2-11,3 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит движение вблизи 11,2-11,3 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Фактически Минфин приостановит операции с валютой на март лишь в предстоящую пятницу, 6 марта, отмечают эксперты в комментарии.

Также аналитики обращают внимание, что пока говорить о снижении волатильности на нефтяном рынке не приходится. Риски ухода котировок нефти марки Brent в сторону $86 за баррель сохраняются.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.