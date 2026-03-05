Зона 2800-2900п, скорее всего, останется актуальной для индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Диапазон 2800-2900 пунктов, скорее всего, останется актуальным для индекса Мосбиржи на торгах в четверг, хотя и существуют риски тестирования его нижней границы, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Среди бумаг, по мнению эксперта, интересными остаются представители цветмета благодаря ценовой конъюнктуре рынка металлов и ожиданиям дальнейшего ослабления рубля.

Также, отмечает он, может восстановиться интерес к акциям нефтегазовых компаний.

Из корпоративных событий Зварич обращает внимание на публикацию отчетов "Московской биржи" и "МТС".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.