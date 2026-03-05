.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство...
 
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на...
 
05 марта 2026 года 09:11

Нефть активно дорожает

Фондовые индексы США завершили торги среды ростом. Фондовые индексы Азии растут в четверг. Нефть активно дорожает в четверг утром, Brent торгуется около $84,1 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, а Nasdaq Composite полностью восстановил потери, понесенные накануне.

Поддержку настроениям на рынке оказали ожидания деэскалации конфликта между США и Ираном, возросшие после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Позитивным фактором также стали заявления президента США Дональда Трампа о намерении обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов из ближневосточного региона. Глава Белого дома написал в сети Truth Social, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Заявление Трампа снизило опасения по поводу серьезных перебоев с поставками на нефтяном рынке, которые могли бы привести к еще большему росту цен на энергоносители и ускорению инфляции, отметил главный управляющий директор Clearstead Advisors Джим Авад.

Ожидания того, что война подогреет инфляцию, стали одной из главных причин волатильности рынка, заявил главный исполнительный директор Richard Bernstein Advisors Ричард Бернштейн. "Если люди будут думать, что война будет скоротечной и не станет проблемой для экономики США, то фондовый рынок, скорее всего, будет расти", - сказал он.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) признают, что эскалация на Ближнем Востоке создает повышательные риски с точки зрения инфляции, однако считают, что оценивать последствия этого для экономики еще рано.

Глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила, что подорожание нефти может привести к более продолжительному сохранению повышенной инфляции, но в то же время способно ослабить потребительский спрос. По ее словам, ФРС находится в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики и может позволить себе удерживать процентную ставку на текущем уровне достаточно долго. С учетом наблюдающейся в последнее время стабилизации американского рынка труда ФРС следует сосредоточиться на снижении ценового давления, полагает Хаммак.

Между тем член совета управляющих ФРС Стивен Миран по-прежнему выступает за снижение базовой процентной ставки и считает, что приоритетом ЦБ должна стать поддержка рынка труда.

Как показали опубликованные в среду данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 63 тыс. - максимально с июля прошлого года. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подъема на 50 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 56,1 пункта до пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Показатель достиг максимума с августа 2022 года. Эксперты прогнозировали его снижение до 53,5 пункта.

В среду инвесторы активно покупали акции технологических компаний, упавшие в цене в феврале на фоне нервозности, связанной с перспективами ИИ-технологий.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 3,9%, обеспечив компании лидерство в составе индекса Dow Jones.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 3,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%. Котировки Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли на 2,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,9%, Datadog Inc. - на 5,8%, Super Micro Computer - на 6,4%, Sandisk Corp. - на 6%, Applied Digital - на 9,6%, AppLovin Corp. - на 10%.

Самый большой подъем среди компонентов S&P 500 продемонстрировала биотехнологическая Moderna. Ее акции подскочили в цене на 16% на новостях о том, что компания согласилась выплатить $950 млн для урегулирования патентного спора с Arbutus Biopharma и Genevant Sciences GmbH.

Заметно нарастили рыночную стоимость также Coinbase Global (SPB: COIN) (+14,6%), Arista Networks (+8,2%), Robinhood Markets (SPB: HOOD) (+8,1%), Ross Stores (+8%).

Лидером падения в S&P 500 стала Brown-Forman, выпускающая виски Jack Daniel''s. Акции компании подешевели на 6,7%, несмотря на то, что ее прибыль и выручка за третий квартал 2026 финансового года превысили прогнозы экспертов.

Котировки Royal Caribbean Group опустились на 4,7%, Rockwell Automation - на 3,8%, Campbell''s - на 3,7%, Rollins - на 3,6%, Darden Restaurants - на 3,4%, Skyworks Solutions и Paramount Skydance - на 3,2%.

В составе Dow Jones худшую динамику показали Coca-Cola Co. (SPB: KO), Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Chevron Corp. (SPB: CVX), потерявшие по 1,5-1,6% капитализации.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,49%, до 48739,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,78% - до 6869,50 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,29% и завершил торги на отметке 22807,48 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут после падения в начале недели.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 2,2%.

В том числе дорожают акции технологических компаний: Advantest (+5%), Softbank Group (+5,2%), Tokyo Electron (+3,4%), Disco Corp. (+4,2%), Lasertec (+2,5%), Socionext (+4,3%), Screen Holdings (+4,7%), Sumco (+6,8%).

Цена акций Shin-Etsu Chemical выросла на 5,5% на сообщениях местных СМИ о том, что производитель химической продукции намерен инвестировать $3,4 млрд в расширение производства в США.

Котировки бумаг ведущего японского производителя нефти Inpex поднялись на 7,8%, крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Eneos - на 6%.

Также выросла стоимость банков, включая Resona (+7,7%), Mizuho Financial Group (+7,5%), Yokohama Financial Group (+6,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК увеличился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Наиболее значительный подъем в Гонконге показывают акции фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical - на 5,6%.

Также дорожают бумаги страховщика AIA - на 4,5%, производителя алюминия China Hongqiao Group - на 3,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,3%.

Между тем снижается цена акций разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,9%, туристического портала Trip.com и производителя спортивной продукции Li Ning - на 1,8%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,5%, автопроизводителя BYD - на 1,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:16 МСК взлетел на 10,9% после падения на 12% днем ранее.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 11,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 12,3%, сталелитейной Posco - на 8,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 10,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 5,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 7,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 10,2%, KB Financial Group - на 8,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,4%.

Лидерами повышения стали акции ритейлера Cettire (+15,9%) и производителя нефтепродуктов Viva Energy Group (+11,9%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и 3,1% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны также выросла: Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac - на 1%, National Australia Bank - на 1,7%.

Австралия в январе сократила экспорт на 0,9% относительно предыдущего месяца, тогда как импорт вырос на 0,8%, по данным статистического бюро. В декабре, согласно пересмотренным данным, экспорт увеличился на 0,9%, в то время как импорт упал на 1,8%.

Потребительские расходы в январе повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,6% в годовом сравнении, сообщило также статбюро.

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $84,05 за баррель, что на $2,65 (3,26%) выше, чем в конце предыдущих торгов. В среду эти контракты завершили сессию на уровне закрытия вторника $81,4 за баррель, соответствующем максимуму с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,8 (3,75%), до $77,46 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,1 (0,1%), до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Подъем цен на нефть приостановился в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Между тем активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил ее добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за нехватки хранилищ и перекрытия ключевых экспортных маршрутов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Тем временем саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, отмечается в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло около 329 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. По словам собеседников издания, тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, теперь составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Министр энергетики Штатов Крис Райт сказал в среду, что такое сопровождение может начаться, как только позволит оперативная обстановка. "Мы будем это делать, как только сможем, - сообщил он журналистам Fox News. - Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные, сосредоточены на других вещах, а именно - разоружении иранского режима".

Как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий - на 3,475 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


