Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе растущих опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат. Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,73% с 5,81% на 24 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в среду, что по данным спецслужб, Киев готовится к подрывам на "Турецком" и "Голубом" потоках. "По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока", - сказал президент РФ автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что российская сторона уже проинформировала турецких коллег по этому вопросу.

Также Путин заявил, что России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета, чего добивается Евросоюз. Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение", и пообещал поручить правительству РФ проработать этот вопрос вместе с российскими компаниями.

Американские фондовые индексы выросли в среду, а Nasdaq Composite полностью восстановил потери, понесенные днем ранее. Поддержку настроениям на рынке оказали ожидания деэскалации конфликта между США и Ираном, возросшие после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам. Позитивным фактором также стали заявления президента США Дональда Трампа о намерении обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов из ближневосточного региона. Глава Белого дома написал в сети Truth Social, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) признают, что эскалация на Ближнем Востоке создает повышательные риски с точки зрения инфляции, однако считают, что оценивать последствия этого для экономики еще рано. Глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила, что подорожание нефти может привести к более продолжительному сохранению повышенной инфляции, но в то же время способно ослабить потребительский спрос. По ее словам, ФРС находится в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики и может позволить себе удерживать процентную ставку на текущем уровне достаточно долго. С учетом наблюдающейся в последнее время стабилизации американского рынка труда ФРС следует сосредоточиться на снижении ценового давления, полагает Хаммак.

Между тем член совета управляющих ФРС Стивен Миран по-прежнему выступает за снижение базовой процентной ставки и считает, что приоритетом ЦБ должна стать поддержка рынка труда.

Как показали опубликованные в среду данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 63 тыс. - максимально с июля прошлого года. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подъема на 50 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 56,1 пункта до пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Показатель достиг максимума с августа 2022 года. Эксперты прогнозировали его снижение до 53,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут после падения в начале недели. Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 2,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК подрос на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский Kospi к 8:16 МСК взлетел на 10,9% после падения на 12% днем ранее. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,25 за баррель, что на 3,5% выше, чем в конце предыдущих торгов. В среду эти контракты завершили сессию на уровне закрытия вторника $81,4 за баррель, соответствующем максимуму с января 2025 года. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 4%, до $77,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,1%, до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Подъем цен на нефть локально приостановился в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Между тем активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, отмечается в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло около 329 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. По словам собеседников издания, тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, теперь составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,196 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,363 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 марта снизился всего на 0,02% и составил 119,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1241,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,63%), "РЖД-001Р-21R" (+0,22%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,52%), "Новотранс-001Р-03" (-0,43%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Производственная компания "Фабрикс" (ПКФ) завершило размещение выпуска 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 24-го купона. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 6 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 005Р-05R объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не более 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

МФК "Лайм-займ" 11 марта планирует начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячных фиксированных купонов - 23,5% годовых (ему соответствует доходность к первому call-опциону в 26,21% годовых). По выпуску предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года обращения, а также амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой купонного дохода за 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й и 60-й купоны.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 11 марта с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-17 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 16,39% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона составила 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По облигациям каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены call-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

ООО "Аренза-про" выкупило по оферте 179 тыс. 123 облигации серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 44,78% займа. Пятилетний выпуск на 400 млн рублей был размещен в апреле 2024 года по ставке ежемесячных купонов 16,5% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в июле 2026 года компания установила в размере 18% годовых.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") определило цены выкупа и объемы приобретения по офертам облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. Выкуп бумаг пройдет 5 марта, агентом по приобретению выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR). Совокупно эмитент планировал выкупить не более 2 млн облигаций по всем трем выпускам. На основании приема заявок цена приобретения серий 001Р-02 и 001Р-05 установлена в размере 96% от номинала, серии 001Р-04 - 90% от номинала. Количество приобретаемых бумаг серии 001Р-02 - 392 тыс. 153 облигации (8,7% от выпуска в 4,5 млрд рублей), серии 001Р-04 - 185 тыс. 403 облигации (5,3% от выпуска в 3,5 млрд рублей), серии 001Р-05 - 116 тыс. 554 облигации (5,8% от выпуска в 2 млрд рублей). Дата погашения выпуска серии 001Р-02 - 22 мая, серии 001Р-05 - 12 мая и серии 001Р-04 - 8 октября 2026 года. В настоящий момент в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций компании на 18 млрд рублей.

ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру" приняло решение 20 марта досрочно погасить облигации серии БО-01 объемом 196,9 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 18-го купонного периода. Трехлетний выпуск (с амортизацией с октября 2026 года) был размещен в январе 2025 года по ставке ежемесячного купона 22,5% годовых до погашения. Из номинального объема выпуска в 300 млн рублей компания разместила 66% займа на 196,9 млн рублей. Данный выпуск - единственная эмиссия облигаций компании в обращении.