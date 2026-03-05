Изменение бюджетного правила - новый фактор неопределенности для рынка ОФЗ - ПСБ

Изменение бюджетного правила является новым фактором неопределенности для рынка рублевых госбумаг, который пока продолжит консолидацию на текущих уровнях, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ продолжает консолидироваться - последствия изменения бюджетного правила могут оказать негативное влияние на динамику ключевой ставки, отмечают эксперты.

Банк России заявил, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки.

Вместе с тем текущая инфляционная картина выступает скорее за продолжение смягчения денежно-кредитной политики, считают в ПСБ.

Так, годовая инфляция в РФ на 2 марта продолжила поступательное замедление, достигнув 5,75% (5,80% на 24 февраля).

"Отметим, что итоговую статистику по инфляции за февраль Росстат опубликует 13 марта, а данные по инфляционным ожиданиям за март 18 марта, что даст регулятору более полную картину по ключевым факторам накануне заседания 20 марта, - пишут аналитики в комментарии. - Считаем, что ставка в марте вновь будет снижена на 50 б.п., однако дальнейшая траектория ее снижения, вероятно, будет более плавной, но не изменит общий тренд на смягчение монетарной политики".

Таким образом, заключает Грицкевич, рынок ОФЗ сталкивается с новым фактором неопределенности, что будет способствовать дальнейшей консолидации рынка в ожидании новых вводных от ЦБ РФ 20 марта.

