Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство...
 
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на...
 
04 марта 2026 года 19:21

Рубль в среду опустился в паре с юанем на решении Минфина отменить в марте операции с валютой/золотом в рамках бюджетного правила

Москва. 4 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам волатильных торгов среды. Рубль упал на новостях о решении Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2715 руб., что на 10,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе утренней сессии курс юаня опускался до 11,1475 руб., а сразу после появления новости рос до 11,358 руб.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 5 марта на 19,16 копейки, до 77,8009 руб./$1, и поднял курс евро на 43,6 копейки, до 90,7458 руб./EUR1.

"Рубль в среду упал в паре с юанем, торги проходили при заметном повышении волатильности. Основным негативным фактором для рубля стало решение Минфина отказаться в марте от операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения на нефть. ЦБ по 5 марта продает валюту объемом 16,52 млрд рублей, а с 6 марта этот объем снизится до 4,6 млрд рублей в день. Банк России следом за Минфином также сообщил, что может скорректировать свои планы по темпам смягчения денежно-кредитной политики в сторону более медленного снижения ключевой ставки, что выступило в пользу усиления устойчивости котировок рубля в ходе сегодняшних торгов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Конфликт на Ближнем Востоке может оказать благоприятное влияние на рубль за счет роста цен на нефть и потенциального роста экспорта российской нефти на фоне сжатия глобального предложения энергоресурсов и последующего притока валюты в страну, - полагает эксперт. - Тем не менее в данном ключе наиболее важными факторами станут длительность и масштаб конфликта, где более негативное развитие событий может стать для российских нефтяников и рубля более позитивным исходом".

В то же время аналитик не исключает влияния внутренних факторов. В частности, Минфин России приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения, что, на взгляд Пырьевой, означает резкое сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок. На текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд рублей в сутки, а в последующем в течение марта они сократятся до 4,6 млрд рублей в день, напоминает эксперт.

"Мы ожидаем, что рубль продолжит сохранять умеренную стабильность и торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1, поскольку сокращение объема операций Минфина России и Банка России на внутреннем рынке будет компенсировано ростом мировых цен на нефть и драгметаллы с последующим увеличением притока экспортной выручки в страну", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

Снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки, при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится, сообщил Банк России.

"Если изменение параметров бюджетного правила, в частности снижение базовой цены, не сопровождается корректировкой расходов, а приводит лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует более сдержанного роста кредита экономике, то есть более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Сокращение расходов, сопровождающее снижение базовой цены, повышает устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе, "что при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП", отмечает регулятор.

Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

"Решения по ключевой ставке будут определяться необходимостью обеспечить замедление текущего роста цен к 4% в годовом выражении во второй половине 2026 года и сохранение ее на этом уровне в дальнейшем, исходя из всей совокупности факторов и поступающих данных. Обусловливать решения исключительно параметрами бюджетного правила неуместно. Но это важная составляющая предпосылок, которая будет детально рассмотрена советом директоров на очередном заседании по ставке", - заявил ЦБ.

Регулятор отмечает, что полностью оценить влияние изменения параметров бюджетного правила на ДКП можно будет только после их объявления и итогового утверждения.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила из-за снижения доли нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

Из-за запланированных изменений Минфин решил не проводить в марте операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. При возобновлении операций ведомство пообещало уточнить объем отложенных операций с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

Министерство в третий рабочий день каждого месяца в полдень публикует информацию о размере полученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и их отклонения от ожидаемого объема, и вытекающий из этих цифр объем покупок или продаж валюты/золота в очередной месячный период. В январе этого года Минфин впервые просрочил эту публикацию, отложив ее на сутки "в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года".

С 6 февраля по 5 марта Минфин продает валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд руб. (в январе - 192,1 млрд руб.), ежедневный объем операций составляет эквивалент 11,9 млрд руб. Это чуть меньше рекордного среднедневного объема в январе (12,8 млрд руб.) из-за календарного фактора.

По состоянию на начало февраля Минфин прогнозировал недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета за месяц в объеме 209,4 млрд руб.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал Силуанов журналистам в минувшую среду.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.

Недавно, в 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год -снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду при высокой волатильности торгов. Нефть корректируется вниз после сильного роста в начале недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск в среду составляет $80,91 за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,46%, до $74,21 за баррель.

В течение сессии в среду цена Brent поднималась до $84,48 за баррель, WTI - до $77,25 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11% на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Ответные действия Тегерана затронули энергетическую инфраструктуру ряда стран Персидского залива и парализовали движение по Ормузскому проливу.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 27 февраля, уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 800 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,564 млн баррелей после увеличения на 881 тысячу баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 21 базисный пункт - до 15,29%. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в среду опустилась на 1 базисный пункт, до 15,37% и 15,98% годовых, версия на 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 16,81%.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


